XV de France : Il succède à Antoine Dupont, et dévoile sa discussion privée avec Fabien Galthié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Antoine Dupont est forfait pour la tournée estivale du XV de France. Par conséquent, il a fallu lui trouver un remplaçant au poste de demi-de-mêlée, mais également pour le capitanat. Et c'est Maxime Lucu qui a été choisi. Le joueur de l'UBB dévoile d'ailleurs les coulisses de l'annonce de Fabien Galthié.

Après le nouveau sacre du Stade Toulousain contre Montpellier en finale du Top 14, Antoine Dupont a annoncé son forfait pour la tournée estivale du XV de France : « Une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus ». Une situation qui a poussé Fabien Galthié à désigner le successeur d'Antoine Dupont, et c'est Maxime Lucu qui a été choisi non seulement pour occuper le poste de demi-de-mêlée, mais également pour assurer le rôle de capitaine. Le joueur de l'UBB raconte d'ailleurs la façon dont le sélectionneur lui a fait cette proposition.

Lucu révèle sa discussion avec Galthié « Ça s’est passé le dimanche, en arrivant à Marcoussis, quand on a rejoint le groupe après le match de l’Angleterre. Fabien m’a rapidement convoqué et m’a proposé d’être le capitaine de la tournée, et notamment du premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ça s’est fait aussi simplement que ça. Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais », confie-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama avant de poursuivre.