XV de France : Il succède à Antoine Dupont, et dévoile sa discussion privée avec Fabien Galthié !

C'est désormais officiel, Antoine Dupont est forfait pour la tournée estivale du XV de France. Par conséquent, il a fallu lui trouver un remplaçant au poste de demi-de-mêlée, mais également pour le capitanat. Et c'est Maxime Lucu qui a été choisi. Le joueur de l'UBB dévoile d'ailleurs les coulisses de l'annonce de Fabien Galthié.
Après le nouveau sacre du Stade Toulousain contre Montpellier en finale du Top 14, Antoine Dupont a annoncé son forfait pour la tournée estivale du XV de France : « Une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus ». Une situation qui a poussé Fabien Galthié à désigner le successeur d'Antoine Dupont, et c'est Maxime Lucu qui a été choisi non seulement pour occuper le poste de demi-de-mêlée, mais également pour assurer le rôle de capitaine. Le joueur de l'UBB raconte d'ailleurs la façon dont le sélectionneur lui a fait cette proposition.
Lucu révèle sa discussion avec Galthié
« Ça s’est passé le dimanche, en arrivant à Marcoussis, quand on a rejoint le groupe après le match de l’Angleterre. Fabien m’a rapidement convoqué et m’a proposé d’être le capitaine de la tournée, et notamment du premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ça s’est fait aussi simplement que ça. Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais », confie-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama avant de poursuivre.
«Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais»
« Beaucoup de fierté. Porter le maillot de l’équipe de France, c’est déjà quelque chose de fort. Mais le porter en tant que capitaine, contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande, c’est encore plus représentatif. J’ai tout de suite eu des pensées pour ma famille, pour ma compagne, pour mes amis. Ils n’en revenaient pas trop, parce qu’on a vécu pas mal de montagnes russes aussi avec l’équipe de France. Ce sera forcément un moment d’émotion quand je rentrerai avec le maillot de l’équipe de France en premier et qu’il s’agira de faire face au Haka », ajoute Maxime Lucu.