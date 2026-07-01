Antoine Dupont annonce son forfait : Le coup de gueule du XV de France

Axel Cornic

Eligible pour la première fois depuis 2017, Antoine Dupont devait rejoindre le XV de France en Australie, juste après la finale du Top 14. Mais le capitaine tricolore ne sera pas présent pour le début du Nations Championship, puisqu’il a dû déclarer forfait à cause d’une lésion à un mollet.

C’était inespéré. Très utilisé depuis neuf ans, Antoine Dupont était normalement mis au repos pour les matchs de l’été, comme d’ailleurs la plupart des cadres du XV de France. Mais pas cette fois, puisqu’il était annoncé dans le groupe de Fabien Galthié pour disputer la toute nouvelle compétition de World Rugby, le Championnat des Nations.

« On n’a pas toutes nos armes » Malheureusement, le capitaine du XV de France dû annoncer son forfait, avec d’ailleurs un message posté sur ses réseaux sociaux pour s’expliquer. Mais son absence agace évidemment du côté du staff de Galthié. « On sait que, l’été, on est toujours confrontés aux particularités de notre système avec une finale de Top 14 qui nous place dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables et où l’on n’a pas toutes nos armes » a expliqué Patrick Arlettaz, coach des arrières tricolores, lors de la conférence de presse organisée ce mardi.