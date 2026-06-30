XV de France - Romain Ntamack : Sa réponse cash sur son duel avec Matthieu Jalibert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Romain Ntamack, les vacances ne sont pas pour maintenant. Après la finale remportée du Top 14, le joueur du Stade Toulousain a rejoint le XV de France pour le Championnat des nations. Ntamack retrouve ainsi le groupe de Fabien Galthié où il sera en concurrence direct avec Matthieu Jalibert, également appelé. Alors que ce duel pour le poste de demi d'ouverture va être scruté de près, le Toulousain n'y accorde pas vraiment d'importance.

Lors du dernier Tournoi des VI Nations, en l'absence de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert avait marqué de précieux pour être le demi d'ouverture du XV de France. Le joueur de l'UBB a montré qu'il pouvait jouer avec Antoine Dupont, de quoi ainsi rebattre les cartes pour ce poste de numéro 10 chez les Bleus en vue de la Coupe du monde 2027. Qui sera choisi par Fabien Galthié ? Jalibert et Ntamack vont être directement en concurrence pour ce Championnat des nations. Mais voilà que si ce duel entre le Bordelais et le Toulousain fait beaucoup parler dans les médias, ce n'est semble-t-il pas un sujet pour le récent champion de France.

« Cela fait bien longtemps que ça me passe très loin au-dessus de la tête » Venant toujours juste de remporter le Top 14 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack va donc rejoindre le XV de France au même titre que Matthieu Jalibert. Justement, le fils d'Emile Ntamack a été interrogé par Midi Olympique sur cette concurrence avec le numéro 10 de l'UBB, répondant alors : « Ma concurrence avec Matthieu Jalibert va être observée de près ? (Il sourit) Cela fait bien longtemps que ça me passe très loin au-dessus de la tête. Surtout ces dernières années. Moi, j'y vais avec la banane, avec le plaisir de jouer, et pour apporter ce que j'ai à apporter. Si je joue, tant mieux. Si je ne joue pas ou si j'ai moins de temps de jeu, ça ira très bien aussi. Je me mets au service du groupe, et je vais amener ma bonne humeur. Il n'y a rien de plus à dire ».