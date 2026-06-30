Antoine Dupont : Le XV de France évoque «un choix fort» qui donne encore plus de regrets !

Victime d'une lésion à un mollet, Antoine Dupont a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il devait renoncer à la tournée d'été avec le XV de France. Invité à se prononcer sur l'absence de la star du Stade Toulousain, William Servat - entraineur des avants tricolores - a fait part de ses regrets.
Tout juste auréolé en Top 14 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont avait prévu de participer à la tournée estival du XV de France. Toutefois, la vedette de 29 ans doit finalement déclarer forfait, et ce, à cause d'une blessure.
«On aurait aimé qu'il soit avec nous»
« Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », a annoncé Antoine Dupont sur son compte Instagram.
«Antoine avait fait le choix de venir»
Interrogé par L'Equipe, William Servat a réagi à l'annonce d'Antoine Dupont. « On aurait aimé qu'il soit avec nous, comme d'autres joueurs importants du groupe qui ont fait le voyage. L'équipe de France va jouer sans Antoine Dupont. Le plus dommageable, c'est pour les joueurs qui n'ont pas la chance de faire de tournée d'été, ou plutôt une compétition désormais. Ne pas avoir la chance de jouer une compétition dans l'hémisphère sud, c'est effectivement, je pense, un manque pour les joueurs. Les tournées fabriquent les hommes, les aident à se développer et à vivre des choses différentes. Antoine avait fait le choix de venir, c'était un choix fort pour l'équipe de France, symboliquement ça voulait dire beaucoup à un an de la Coupe du monde », a regretté l'entraineur des avants du XV de France. Reste à savoir quand Antoine Dupont sera remis de sa blessure.