Antoine Dupont : Le XV de France évoque «un choix fort» qui donne encore plus de regrets !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion à un mollet, Antoine Dupont a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il devait renoncer à la tournée d'été avec le XV de France. Invité à se prononcer sur l'absence de la star du Stade Toulousain, William Servat - entraineur des avants tricolores - a fait part de ses regrets.

Tout juste auréolé en Top 14 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont avait prévu de participer à la tournée estival du XV de France. Toutefois, la vedette de 29 ans doit finalement déclarer forfait, et ce, à cause d'une blessure.

«On aurait aimé qu'il soit avec nous» « Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », a annoncé Antoine Dupont sur son compte Instagram.