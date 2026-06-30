XV de France - Damian Penaud : Son retour confirmé, une autre star de l’UBB avec lui

Axel Cornic

Le Top 14 a officiellement fermé ses portes avec la victoire du Stade Toulousain en finale, face à Montpellier (28-20). Mais ce n’est pas la fin de la saison de rugby pour autant, puisque le XV de France va lancer son Championnat des nations avec un premier match à Christchurch le 4 juillet prochain, face à la Nouvelle-Zélande.

Lors de sa prise de pouvoir en 2020, Fabien Galthié a tout de suite annoncé vouloir s’appuyer sur une équipe bien définie, même après certaines défaites. Mais le sélectionneur du XV de France a totalement changé de stratégie pour son deuxième mandat, puisqu’il n’est désormais plus rare de le voir se priver de certains cadres.

Fabien Galthié rappelle Penaud Cela s’est vu lors du dernier Tournoi des 6 Nations, avec Grégory Alldritt, Gaël Fickou ou encore Damian Penaud qui ont été laissés à la maison, soit près de 215 sélections à eux trois. Tout le monde attendait ainsi de voir les choix de Galthié pour le Nations Championship de cet été et si pour les deux premiers ça n’a pas marché, l’ailier ou centre de l’UBB va avoir une nouvelle chance. Il fait en effet partie de la liste de joueurs convoqués pour disputer les trois premiers matchs, en commençant par celui face à la Nouvelle-Zélande du 4 juillet prochain.