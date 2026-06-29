Antoine Dupont confirme la mauvaise nouvelle : «Le cœur lourd, je dois renoncer»

Pierrick Levallet

Changement de programme pour Antoine Dupont cet été. Alors qu’il devait rejoindre le XV de France pour la tournée estivale après la phase finale du Top 14, le demi de mêlée du Stade toulousain va manquer le Championnat des nations. Le joueur de 29 ans a annoncé une blessure sur ses réseaux sociaux, quelques heures après la finale du Top 14 remportée contre Montpellier (28-20).

Le XV de France va finalement faire sans Antoine Dupont cet été. Revenu d’une grosse blessure il y a quelques mois, le demi de mêlée de 29 ans semblait retrouver la forme. Le joueur du Stade toulousain semblait en pleine possession de ses moyens pendant la phase finale du Top 14. Il a même pu remporter l’ultime match contre Montpellier ce samedi (28-20) pour rafler un nouveau Bouclier de Brennus. Mais alors qu’il devait rejoindre le reste du groupe de Fabien Galthié, Antoine Dupont a annoncé une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.

Antoine Dupont finalement forfait pour le Championnat des nations « Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le coeur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus » a expliqué Antoine Dupont sur son compte Instagram. Comme le rapporte L'Equipe, ce dernier sera remplacé par son coéquipier du Stade toulousain Paul Graou, qui sera donc en concurrence avec Maxime Lucu et Nolann Le Garrec.