Top 14 : Le record qu’Antoine Dupont et le Stade Toulousain veulent aller chercher après leur nouveau titre

Vainqueur du Bouclier de Brennus pour la quatrième année de suite en battant Montpellier (28-20), le Stade Toulousain pense déjà à la suite, et à un nouveau sacre en Top 14. Cela ferait un peu plus entrer Antoine Dupont et ses coéquipiers dans l’histoire du rugby français.
Le Stade Toulousain tient son 25e Bouclier de Brennus. Ce samedi, les joueurs d’Ugo Mola ont remporté la finale de Top 14 contre Montpellier (28-20), décrochant ainsi le Graal pour la quatrième année de suite et égalant son propre record. Entre 1994 et 1997, les Toulousains avaient également surclassé la concurrence, tout comme le Stade Bordelais avant eux, de 1904 à 1907. L’objectif pour la bande à Antoine Dupont est désormais de surpasser ce record l’année prochaine.
« Il y a toujours des choses à aller chercher »
« On va d’abord prendre des vacances (sourire). Puis, on va réfléchir à comment on va construire la saison prochaine, a réagi samedi soir l’entraîneur de la mêlée toulousaine Virgile Lacombe, rapporté par Rugbyrama. On aura forcément l’objectif d’essayer de gagner encore. Là, pour nous, c’était un exploit au sein du club de réussir à égaler la génération des années 90. Il y a toujours des choses à aller chercher même si, pour l’instant, on ne pense pas à ça. » Mais à en croire Romain Ntamack, Ugo Mola a déjà l’ambition d’aller remporter un cinquième titre consécutif en Top 14.
« Tant qu’on se rend compte qu’ils sont capables d’encore gagner des trucs, il ne faut pas les lâcher »
« C’est la logique de dire qu’on veut chercher un cinquième. Avec Ugo (Mola) qui nous a déjà mis une petite pique cinq minutes après la fin du match sur ça, c’est sûr qu’on va l’évoquer », a confié l’international français. « On ne va pas les lâcher, s’est amusé Virgile Lacombe, relancé sur la phrase de Romain Ntamack. Tant qu’on se rend compte qu’ils sont capables d’encore gagner des trucs, il ne faut pas les lâcher. » Les autres clubs sont prévenus.