Top 14 : Le record qu’Antoine Dupont et le Stade Toulousain veulent aller chercher après leur nouveau titre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Bouclier de Brennus pour la quatrième année de suite en battant Montpellier (28-20), le Stade Toulousain pense déjà à la suite, et à un nouveau sacre en Top 14. Cela ferait un peu plus entrer Antoine Dupont et ses coéquipiers dans l’histoire du rugby français.

Le Stade Toulousain tient son 25e Bouclier de Brennus. Ce samedi, les joueurs d’Ugo Mola ont remporté la finale de Top 14 contre Montpellier (28-20), décrochant ainsi le Graal pour la quatrième année de suite et égalant son propre record. Entre 1994 et 1997, les Toulousains avaient également surclassé la concurrence, tout comme le Stade Bordelais avant eux, de 1904 à 1907. L’objectif pour la bande à Antoine Dupont est désormais de surpasser ce record l’année prochaine.

« Il y a toujours des choses à aller chercher » « On va d’abord prendre des vacances (sourire). Puis, on va réfléchir à comment on va construire la saison prochaine, a réagi samedi soir l’entraîneur de la mêlée toulousaine Virgile Lacombe, rapporté par Rugbyrama. On aura forcément l’objectif d’essayer de gagner encore. Là, pour nous, c’était un exploit au sein du club de réussir à égaler la génération des années 90. Il y a toujours des choses à aller chercher même si, pour l’instant, on ne pense pas à ça. » Mais à en croire Romain Ntamack, Ugo Mola a déjà l’ambition d’aller remporter un cinquième titre consécutif en Top 14.