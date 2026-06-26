Finale du Top 14 : L’avertissement lancé par Montpellier au Stade Toulousain

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, on saura qui sera sacré champion de France et remportera le Top 14. La finale opposera le Stade Toulousain à Montpellier. Triple championne de France en titre, la formation dirigée par Ugo Mola se présente avec une grand avantage sur le papier face au MHR. Alors qu’on annonce la bande à Antoine Dupont déjà gagnante, les Montpelliérains refusent de baisser les bras avant même cette finale.

Vainqueur des trois dernières éditions du Top 14, le Stade Toulousain est en route pour un possible quadruplé. Après avoir humilié le Racing 92 en demi-finale (71-17), Antoine Dupont et ses coéquipiers ont rendez-vous ce samedi en finale face à Montpellier. Avec ce qu’ils ont montré, les Toulousains sont présentés comme les grands favoris, mais tout se fera sur le terrain. Et si certains annoncent le Stade Toulousain déjà gagnant, le MHR n’est pas du même avis.

« Si on a peur, on rentre chez nous et on ne joue pas le match » Capitaine de Montpellier, Lenny Nouchi a souhaité annoncer la couleur pour la finale du Top 14 face au Stade Toulousain. A la veille de ce rendez-vous, il a ainsi lâché dans des propos rapportés par Le Figaro : « Tant mieux si vous voyez Toulouse gagner. Nous, on n'a rien à perdre, mais ça peut nous servir pour le match de demain. Les gens ne se posent pas la question de qui va gagner, mais combien on va en prendre. Si on a peur, on rentre chez nous et on ne joue pas le match ».