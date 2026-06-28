Rugby - Top 14 : Le très beau cadeau reçu par Antoine Dupont et le Stade Toulousain

Le Bouclier de Brennus, une médaille, mais pas que pour les joueurs du Stade Toulousain, sacrés champions de France pour la quatrième année de suite ce samedi soir après leur victoire contre Montpellier (28-20). Les hommes d’Ugo Mola ont eu la chance de recevoir une bague spéciale, comme cela peut se voir aux États-Unis.
Un de plus pour le Stade Toulousain ! Au terme d’une rencontre prolongée à cause des orages en région parisienne, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont venus à bout de Montpellier (28-20) pour remporter un nouveau Bouclier de Brennus, le 25e dans l’histoire du club et le quatrième de suite. Les joueurs d’Ugo Mola ont reçu leur titre et leur médaille au Stade de France, mais pas que.
Une bague pour les champions de France
Les champions de France sont également repartis avec des bagues spécialement conçues pour cette finale de Top 14. « Pour la toute première fois, l’esprit américain de la Champion’s Ring bouscule les traditions de l’ovalie. Désormais, la gloire ne se mesure plus seulement au poids du Bouclier de Brennus, mais aussi au doigt des champions. Les détails sacrés de la bague : un volume massif et percutant inspiré des codes des plus grandes ligues américaines (NBA, NFL, MLB). Le style US, le savoir-faire occitan » s'est félicitée sur ses réseaux sociaux la bijouterie Guilhem, située à Béziers, qui a contribué à ce projet d'inspiration américaine en collaboration avec Unknow Brand, un « pionnier de la bague de champion en Europe ».
« Il faut qu'on savoure ces moments rares »
Antoine Dupont et ses coéquipiers ont donc posé fièrement avec leurs nouvelles bagues. « Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit qu'on a réalisé. Gagner quatre titres d'affilée dans ce Top 14, quand on voit la difficulté de remporter des matchs chaque week-end, l'étau qui se resserre d'année en année... Nous, on arrive à rester là, à garder cette motivation et cette envie. Il faut qu'on savoure ces moments rares. Ils sont précieux. Il faut qu'on se félicite pour ce qu'on a fait ce soir. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, savourait le capitaine toulousain après ce nouveau sacre, au micro de Canal+. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de gagner quatre fois d'affilée. Il y a d'immenses joueurs qui ont passé toute une carrière sans toucher le Bouclier une seule fois. Petit, on n'aurait jamais imaginé porter ce maillot. Je me souviens de la finale en 2011. J'étais dans les tribunes derrière, au Stade de France, et j'étais descendu pour toucher le Bouclier quand les joueurs avaient fait le tour. Ce sont ces moments-là qu'il faut se rappeler ».