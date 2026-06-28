Rugby - Top 14 : Le très beau cadeau reçu par Antoine Dupont et le Stade Toulousain

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Bouclier de Brennus, une médaille, mais pas que pour les joueurs du Stade Toulousain, sacrés champions de France pour la quatrième année de suite ce samedi soir après leur victoire contre Montpellier (28-20). Les hommes d’Ugo Mola ont eu la chance de recevoir une bague spéciale, comme cela peut se voir aux États-Unis.

Un de plus pour le Stade Toulousain ! Au terme d’une rencontre prolongée à cause des orages en région parisienne, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont venus à bout de Montpellier (28-20) pour remporter un nouveau Bouclier de Brennus, le 25e dans l’histoire du club et le quatrième de suite. Les joueurs d’Ugo Mola ont reçu leur titre et leur médaille au Stade de France, mais pas que.

Une bague pour les champions de France Les champions de France sont également repartis avec des bagues spécialement conçues pour cette finale de Top 14. « Pour la toute première fois, l’esprit américain de la Champion’s Ring bouscule les traditions de l’ovalie. Désormais, la gloire ne se mesure plus seulement au poids du Bouclier de Brennus, mais aussi au doigt des champions. Les détails sacrés de la bague : un volume massif et percutant inspiré des codes des plus grandes ligues américaines (NBA, NFL, MLB). Le style US, le savoir-faire occitan » s'est félicitée sur ses réseaux sociaux la bijouterie Guilhem, située à Béziers, qui a contribué à ce projet d'inspiration américaine en collaboration avec Unknow Brand, un « pionnier de la bague de champion en Europe ».