Finale du Top 14 - Le Stade toulousain encore sacré : Le pari dingue d'Emmanuel Macron dans le vestiaire avec Antoine Dupont

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un de plus, le quatrième de suite. Le Stade toulousain a rajouté un Bouclier de Brennus à sa collection samedi soir grâce à sa victoire en finale du Top 14 contre Montpellier (28-20). Dans le vestiaire toulousain au Stade de France, le président de la République Emmanuel Macron a fait une grande annonce devant les joueurs d'Ugo Mola. Antoine Dupont et le reste du groupe vont devoir aller en chercher un cinquième d'affilée.

Il y a eu 2023, puis 2024, 2025 et à présent 2026. Le Stade toulousain a réalisé le back-to-back-to-back-to-back samedi soir. Chaque année, c'est la même chose, les hommes d'Ugo Mola parviennent à soulever le Bouclier de Brennus au Stade de France dans le cadre de la finale du Top 14. Une suprématie toulousaine s'est installée dans l'hexagone. La star de l'équipe Antoine Dupont n'a pas dissimulé sa joie au micro de Canal+ dans la foulée de la finale remportée contre Montpellier (28-20).

«Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit qu'on a réalisé» « Il faut qu'on savoure ces moments rares. Ils sont précieux. Il faut qu'on se félicite pour ce qu'on a fait ce soir. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit qu'on a réalisé. Gagner quatre titres d'affilée dans ce Top 14, quand on voit la difficulté de remporter des matchs chaque week-end, l'étau qui se resserre d'année en année... Nous, on arrive à rester là, à garder cette motivation et cette envie. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de gagner quatre fois d'affilée. Il y a d'immenses joueurs qui ont passé toute une carrière sans toucher le Bouclier une seule fois ». a tenu à faire savoir Antoine Dupont sur les antennes de la chaîne cryptée.