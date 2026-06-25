Rugby - Mourad Boudjellal a définitivement tourné la page : «Maintenant, c’est devant Canal +»

Mourad Boudjellal, du haut de ses 66 ans, s'est retiré du rugby il y a six années de cela. Son objectif premier était de faire partie du rachat de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi quelques mois plus tard, sans succès. L'emblématique ex-président du Rugby Club Toulonnais vit désormais bien loin des pelouses et s'est livré sur ses journées.
Il est resté 14 ans à la tête du Rugby Club Toulonnais. Entre 2006 et 2020, Mourad Boudjellal a été le président d'un club amassant des titres de champion de Pro D2 en 2008, de Top 14 en 2014 de vice champion de France en 2012, 2013, 2016 et 2017, sans oublier le three-peat entre 2013 et 2015 en Coupe d'Europe. En plus des résultats avec le RCT, Boudjellal est devenu une figure forte du rugby français.
«C’est un monde que j’ai quitté il y a quelques années»
Après son départ à l'hiver 2020, Mourad Boudjellal s'associait à Mohamed Ayachi Ajroudi pour tenter de racheter auprès de Frank McCourt l'Olympique de Marseille. La bascule du monde du rugby à celui du foot n'a pas eu lieu pour la simple et bonne raison que l'homme d'affaires américain a toujours refusé de céder l'OM dont il est le propriétaire depuis l'automne 2016. Quel est le quotidien de Boudjellal désormais ? Il s'est exprimé sur la question à La Montagne. « Je suis allé voir les demi-finales de Top 14 parce que j’étais invité, mais c’est un monde que j’ai quitté il y a quelques années. Je suis revenu dans l’édition, mes amours premiers, en m’associant avec Antoine Gallimard. Le sport, maintenant, c’est le samedi après-midi, devant Canal + ».
«Dans quelques années, je ne connaîtrai plus personne»
Le Varois, natif d'Ollioules qui s'est relancé dans l'édition où il a débuté avant d'intégrer le monde de l'ovalie, révèle avoir de temps en temps l'occasion de croiser des joueurs qui débutaient lorsqu'il officiait à la présidence du RCT, ce qui risque de ne plus arriver prochainement. « J’ai parfois le plaisir de revoir des gamins que j’ai vu éclore. Dans quelques années, je ne connaîtrai plus personne, mais en attendant, je suis encore un peu dedans », a assuré Boudjellal dans des propos rapportés par blog-rct.com.