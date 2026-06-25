Rugby - Mourad Boudjellal a définitivement tourné la page : «Maintenant, c’est devant Canal +»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mourad Boudjellal, du haut de ses 66 ans, s'est retiré du rugby il y a six années de cela. Son objectif premier était de faire partie du rachat de l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi quelques mois plus tard, sans succès. L'emblématique ex-président du Rugby Club Toulonnais vit désormais bien loin des pelouses et s'est livré sur ses journées.

Il est resté 14 ans à la tête du Rugby Club Toulonnais. Entre 2006 et 2020, Mourad Boudjellal a été le président d'un club amassant des titres de champion de Pro D2 en 2008, de Top 14 en 2014 de vice champion de France en 2012, 2013, 2016 et 2017, sans oublier le three-peat entre 2013 et 2015 en Coupe d'Europe. En plus des résultats avec le RCT, Boudjellal est devenu une figure forte du rugby français.

«C’est un monde que j’ai quitté il y a quelques années» Après son départ à l'hiver 2020, Mourad Boudjellal s'associait à Mohamed Ayachi Ajroudi pour tenter de racheter auprès de Frank McCourt l'Olympique de Marseille. La bascule du monde du rugby à celui du foot n'a pas eu lieu pour la simple et bonne raison que l'homme d'affaires américain a toujours refusé de céder l'OM dont il est le propriétaire depuis l'automne 2016. Quel est le quotidien de Boudjellal désormais ? Il s'est exprimé sur la question à La Montagne. « Je suis allé voir les demi-finales de Top 14 parce que j’étais invité, mais c’est un monde que j’ai quitté il y a quelques années. Je suis revenu dans l’édition, mes amours premiers, en m’associant avec Antoine Gallimard. Le sport, maintenant, c’est le samedi après-midi, devant Canal + ».