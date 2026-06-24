NBA : «L’anti-Wembanyama» signe au Thunder, le clash est déjà lancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Élu défenseur de l’année en saison régulière et s’étant hissé jusqu’aux Finales NBA en éliminant au passage les Minnesota Timberwolves et l’Oklahoma City Thunder avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama est une menace pour OKC qui a beaucoup perdu contre la franchise texane cette saison. Et à la draft, le Thunder a fait le choix d’accueillir Aday Mara qui pourrait bien être la réponse au problème Wembanyama à l’avenir.

Trois ans après Victor Wembanyama qui fut à une place similaire pendant la Draft de 2023 en tant que premier choix pour les San Antonio Spurs, Aday Mara (21 ans) a lui aussi connu ce grand rassemblement des jeunes talents qui risquent d’éclabousser la NBA dans les saisons à venir. Le pivot de 2 mètres 21 contre les 2 mètres 24 de « Wemby » a été sélectionné comme 12ème choix du premier tour de draft par l’Oklahoma City Thunder, champion NBA 2025 qui dispose en son effectif du MVP des deux dernières saisons régulières : Shai Gilgeous-Alexander.

«Tu es formé pour devenir le «stoppeur» de Victor Wembanyama» Passé par l’académie du Basket Saragosse, sa ville natale en Espagne, Aday Mara a effectué les dernières années de sa formation aux Etats-Unis, aux UCLA Bruins et Michigan Wolverines en universitaire. Le grand bain de la NBA l’attend désormais au même titre que ses futurs duels avec Victor Wembanyama. En conférence de presse, Mara a été interrogé sur le ressenti de Jake Fischer concernant sa capacité à répondre physiquement au franchise player des San Antonio Spurs. « Jake Fischer affirme que tu es formé pour devenir le « stoppeur » de Victor Wembanyama. Quelle est ta réaction quand tu entends cela, et comment gères-tu ces futurs duels face à Wemby ? ».