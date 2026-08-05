F1 : Charles Leclerc surpris par les paparazzis avec sa femme, les rumeurs étaient vraies !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple depuis 2023, Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux devraient voir leur vie basculer avec l’arrivée d’un enfant dans les prochains mois. Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines concernant la grossesse de l’influenceuse, de nouvelles photos viennent confirmer la tendance.

Le 28 février dernier, juste avant le coup d’envoi de cette nouvelle saison de Formule 1, Charles Leclerc épousait Alexandra Saint Mleux. Une cérémonie qui s’est déroulée dans la plus stricte intimité à Monaco. « C’est l’un de ces jours dont je me souviendrai toute ma vie, tout comme Alex et toute notre famille, avait-il confié quelques jours plus tard en marge du Grand Prix d’Australie. C’était un moment réservé à la famille, très intime et discret, et nous l’avons vraiment apprécié. On en organisera un autre avec tous nos amis les plus proches dans pas mal de temps, histoire de prendre le temps de bien tout organiser. Mais ça s'est bien passé. »

Les derniers clichés qui semblent confirmer la grossesse d’Alexandra Saint Mleux Et après le mariage, le couple devrait très prochainement connaître une nouvelle étape décisive avec l’arrivée d’un premier bébé. Depuis quelques semaines, la presse évoque la possible grossesse d’Alexandra Saint Mleux, surprise dans le paddock avec un ventre arrondi. Une théorie qui se confirme avec les dernières photographies relayées par l’hebdomadaire Paris Match sur lesquelles on voit le couple en vacances sur leur yacht au large de la Sardaigne. Alexandra Leclerc, en bikini, ne peut cacher sa grossesse.

Formula 1 driver Charles Leclerc and his wife, Alexandra Saint Mleux, enjoying a vacation on a yacht in Sardinia. pic.twitter.com/DeHaJEdSFH — Ankit Mishra (@AnkitMi16412441) August 5, 2026

Déjà « énormément d'amour » pour les Leclerc avec Léo, leur chien Pour le couple Leclerc, il s’agit de la suite logique alors que la star de Ferrari avait récemment affiché sa volonté d’agrandir la famille. « J'ai des aspirations plus personnelles, comme celle de fonder une famille, que je pourrai concrétiser en continuant à chasser le titre mondial », déclarait-il l’année dernière dans un entretien accordé à Gala. En attendant, Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux ont accueilli Léo, un petit teckel à poil long qui a la cote dans le paddock. « Prendre un chien a été la meilleure décision qu'Alexandra et moi avons prise. Il nous amène énormément d'amour », avait ajouté Charles Leclerc. « J’ai la chance que ma femme Alexandra m’accompagne souvent, avec notre chien. Il faut s’en occuper. Je le traite comme mon enfant, j’adore les animaux », confiait-il plus récemment au micro de la RTBF, avant le Grand Prix de Belgique.