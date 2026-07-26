F1 : Charles Leclerc bientôt papa ? Les photos qui relancent les spéculations sur la grossesse de sa femme

Après le mariage, l’enfant ? Présente en Hongrie pour soutenir Charles Leclerc en vue de la course programmée ce dimanche, Alexandra Leclerc est apparue avec le ventre arrondi, relançant les spéculations sur sa grossesse. D’après la presse italienne, la naissance serait prévue à l’automne.
À bientôt 29 ans, Charles Leclerc a déjà connu une année riche en émotions en se mariant avec sa compagne Alexandra Saint-Mleux le 28 février dernier à Monaco. Dans la foulée, le pilote Ferrari s’était envolé pour Melbourne afin de disputer le Grand Prix d’Australie. « C’est l’un de ces jours dont je me souviendrai toute ma vie, tout comme Alex et toute notre famille, avait-il confié quelques jours après son mariage. C’était un moment réservé à la famille, très intime et discret, et nous l’avons vraiment apprécié. On en organisera un autre avec tous nos amis les plus proches dans pas mal de temps, histoire de prendre le temps de bien tout organiser. Mais ça s'est bien passé. »
Et maintenant l’enfant pour Charles et Alexandra Leclerc ?
Après le mariage, Charles Leclerc et sa femme Alexandra pourraient connaître une autre grande étape avec la naissance de leur premier enfant. La Repubblica et le Corriere della Sera spéculent en effet sur le fait de voir la famille Leclerc s’agrandir. Présente dans le paddock du Hungaroring en vue du Grand Prix de Hongrie ce dimanche, Alexandra Leclerc est apparue avec un ventre arrondi. À en croire la presse italienne, la naissance serait prévue à l’automne.
Leur chien fait déjà le buzz
Avant le Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc avait eu l’occasion de s’exprimer sur son autre « enfant » accueilli en 2024 : Léon, un petit teckel à poils longs rapidement devenu nouvelle star du paddock. « J’ai la chance que ma femme Alexandra m’accompagne souvent, avec notre chien. Il faut s’en occuper. Je le traite comme mon enfant, j’adore les animaux », avait-il confié.
« Sans mon mari, je suis une fille normale »
Alors qu’elle accompagne souvent son mari, Alexandra Leclerc a parfois fait l’objet de critiques en étant renvoyée à l’étiquette de « femme de ». Sur Instagram, elle s’en était défendu : « Sans mon mari, je suis une fille normale, avec des hobbys normaux, des centres d’intérêt normaux et des passions normales, qui essaye juste d’être une bonne personne autant que possible. C’est aussi ce que je suis en étant sa femme, et il n’y a rien de mal à ça. Nous ne sommes pas tous destinés à devenir chanteur, docteur, acteur ou athlète, et ça ne retire en rien la valeur d’une personne. Qui on est en tant que personne, comment on traite les autres et ce qu’on choisit de faire de son temps libre, définit en revanche cette valeur. À réfléchir ! ».