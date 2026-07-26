F1 : Charles Leclerc bientôt papa ? Les photos qui relancent les spéculations sur la grossesse de sa femme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le mariage, l’enfant ? Présente en Hongrie pour soutenir Charles Leclerc en vue de la course programmée ce dimanche, Alexandra Leclerc est apparue avec le ventre arrondi, relançant les spéculations sur sa grossesse. D’après la presse italienne, la naissance serait prévue à l’automne.

À bientôt 29 ans, Charles Leclerc a déjà connu une année riche en émotions en se mariant avec sa compagne Alexandra Saint-Mleux le 28 février dernier à Monaco. Dans la foulée, le pilote Ferrari s’était envolé pour Melbourne afin de disputer le Grand Prix d’Australie. « C’est l’un de ces jours dont je me souviendrai toute ma vie, tout comme Alex et toute notre famille, avait-il confié quelques jours après son mariage. C’était un moment réservé à la famille, très intime et discret, et nous l’avons vraiment apprécié. On en organisera un autre avec tous nos amis les plus proches dans pas mal de temps, histoire de prendre le temps de bien tout organiser. Mais ça s'est bien passé. »

Et maintenant l’enfant pour Charles et Alexandra Leclerc ? Après le mariage, Charles Leclerc et sa femme Alexandra pourraient connaître une autre grande étape avec la naissance de leur premier enfant. La Repubblica et le Corriere della Sera spéculent en effet sur le fait de voir la famille Leclerc s’agrandir. Présente dans le paddock du Hungaroring en vue du Grand Prix de Hongrie ce dimanche, Alexandra Leclerc est apparue avec un ventre arrondi. À en croire la presse italienne, la naissance serait prévue à l’automne.

🚨 Les rumeurs de grossesse autour de Charles Leclerc et de son épouse Alexandra prennent de l’ampleur !



Lors de leur arrivée au Grand Prix de Hongrie, Alexandra est apparue dans une tenue ample qui a rapidement alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux. Depuis… pic.twitter.com/I2kb2Gpl8a — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) July 24, 2026

Leur chien fait déjà le buzz Avant le Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc avait eu l’occasion de s’exprimer sur son autre « enfant » accueilli en 2024 : Léon, un petit teckel à poils longs rapidement devenu nouvelle star du paddock. « J’ai la chance que ma femme Alexandra m’accompagne souvent, avec notre chien. Il faut s’en occuper. Je le traite comme mon enfant, j’adore les animaux », avait-il confié.