F1 - Max Verstappen : «L’accident d’avion» qu’il a évité avec Charles Leclerc !

Troisième du Grand Prix de Belgique ce dimanche, Max Verstappen a signé un beau résultat pour Red Bull. Le quadruple champion du monde aura vécu un départ de course agité, où il a notamment été rapidement débordé par Charles Leclerc. Le Néerlandais a avoué qu’il a souhaité éviter un accrochage avec le pilote monégasque.
En difficulté cette saison, Max Verstappen a retrouvé le sourire en terminant troisième du Grand Prix de Belgique. S’étant élancé en deuxième position sur la grille, le quadruple champion du monde a réussi à doubler Kimi Antonelli avant d’être rattrapé et dépassé par l’Italien, mais aussi par Charles Leclerc.
« Je vais simplement garder ma trajectoire, car si je bouge ici, ça va être un accident d'avion »
« Clairement, j'ai trop déployé [de puissance] entre le virage 1 et le virage 2 ! Puis quand j'ai pris [le Raidillon], j'ai vérifié l'état de ma batterie et je me suis dit : 'Bon, ça va être compliqué jusqu'aux Combes'. Je m'attendais à ce que Kimi me dépasse, puis j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une fusée rouge qui arrivait. Je me suis dit : 'Oh, je vais simplement garder ma trajectoire, car si je bouge ici, ça va être un accident d'avion'. C'était donc assez incroyable, ces différences [de vitesses] », a analysé Verstappen sur ce départ mouvementé en Belgique dans des propos relayés par Motorsport.com, avant de poursuivre son analyse de son résultat.
« Le fait de monter sur le podium ici est un bon résultat »
« Dans l'ensemble, ce week-end s'est déroulé sans encombre pour nous. La voiture s'est tout de suite située dans une fenêtre acceptable, ce qui, je pense, nous a beaucoup aidés. Pour être honnête, nous avons eu un peu de malchance aujourd'hui avec le VSC, j'aurais pu me battre avec Charles, mais le deuxième relais s'est avéré un peu moins bon que ce que j'espérais. L'équilibre n'était pas celui que je souhaitais pendant une grande partie de ce relais-là, ce qui m'a fait perdre trop de temps dans la première moitié. Mais le fait de monter sur le podium ici est un bon résultat », conclut le quadruple champion du monde.