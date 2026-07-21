F1 - Max Verstappen : «L’accident d’avion» qu’il a évité avec Charles Leclerc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième du Grand Prix de Belgique ce dimanche, Max Verstappen a signé un beau résultat pour Red Bull. Le quadruple champion du monde aura vécu un départ de course agité, où il a notamment été rapidement débordé par Charles Leclerc. Le Néerlandais a avoué qu’il a souhaité éviter un accrochage avec le pilote monégasque.

En difficulté cette saison, Max Verstappen a retrouvé le sourire en terminant troisième du Grand Prix de Belgique. S’étant élancé en deuxième position sur la grille, le quadruple champion du monde a réussi à doubler Kimi Antonelli avant d’être rattrapé et dépassé par l’Italien, mais aussi par Charles Leclerc.

« Je vais simplement garder ma trajectoire, car si je bouge ici, ça va être un accident d'avion » « Clairement, j'ai trop déployé [de puissance] entre le virage 1 et le virage 2 ! Puis quand j'ai pris [le Raidillon], j'ai vérifié l'état de ma batterie et je me suis dit : 'Bon, ça va être compliqué jusqu'aux Combes'. Je m'attendais à ce que Kimi me dépasse, puis j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une fusée rouge qui arrivait. Je me suis dit : 'Oh, je vais simplement garder ma trajectoire, car si je bouge ici, ça va être un accident d'avion'. C'était donc assez incroyable, ces différences [de vitesses] », a analysé Verstappen sur ce départ mouvementé en Belgique dans des propos relayés par Motorsport.com, avant de poursuivre son analyse de son résultat.