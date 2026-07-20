F1 - «Il n'y a pas grand-chose à faire» : Pierre Gasly s’agace chez Alpine !

Alors qu’il a fini à la porte des points dimanche lors du Grand Prix de Belgique, juste derrière son coéquipier Franco Colapinto, Pierre Gasly commence à sérieusement s’agacer. Après la course, le Français a pesté contre la lenteur de son Alpine, lui qui n’a inscrit qu’un seul point lors des trois dernières épreuves.
Pierre Gasly commence à en avoir marre, et ne le cache pas. Dimanche, le Français a dû se contenter d’une frustrante 11e position lors du Grand Prix de Belgique, terminant juste derrière son coéquipier, Franco Colapinto. Après le GP d’Espagne, il était pourtant l’un des deux seuls pilotes à avoir toujours inscrit des points cette saison, mais depuis, il n’en a récolté qu’un seul, à Silverstone.
« On est juste trop lents »
« On est juste trop lents. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des petites choses à améliorer. Au départ, je n'avais pas la puissance, j'ai eu des problèmes avec le turbo donc je dois perdre quelques places, les arrêts au stand, etc. Ce sont des petits détails. Je pense que, dans l'ensemble, on est juste trop lents. Il va falloir travailler », a réagi Pierre Gasly au micro de Canal+.
« Ça commence à être un peu ennuyeux »
Interrogé sur sa lutte pour la dixième position et le moment où ils se sont retrouvés à trois de front avec Franco Colapinto et Liam Lawson, le pilote Alpine a ajouté : « Ouais, j'ai passé toute la course derrière l'Audi (de Gabriel Bortoleto), derrière Lawson, donc c'était un peu frustrant. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec l'énergie, on a un petit peu tout essayé, donc dans cette situation-là, je crois que j'ai l'aspi derrière Lawson et il y a Franco qui est derrière aussi, avec mon aspi. On arrive à trois de front, malheureusement ce n'est pas moi qui suis sorti vainqueur de cette bagarre. Après, ça m'a coûté un peu de temps mais, dans l'ensemble, on ne va pas épiloguer sur toutes les situations qui auraient pu mieux se passer. On est juste trop lents, et ça commence à être un peu ennuyeux. »