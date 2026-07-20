F1 - «Il n'y a pas grand-chose à faire» : Pierre Gasly s’agace chez Alpine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fini à la porte des points dimanche lors du Grand Prix de Belgique, juste derrière son coéquipier Franco Colapinto, Pierre Gasly commence à sérieusement s’agacer. Après la course, le Français a pesté contre la lenteur de son Alpine, lui qui n’a inscrit qu’un seul point lors des trois dernières épreuves.

Pierre Gasly commence à en avoir marre, et ne le cache pas. Dimanche, le Français a dû se contenter d’une frustrante 11e position lors du Grand Prix de Belgique, terminant juste derrière son coéquipier, Franco Colapinto. Après le GP d’Espagne, il était pourtant l’un des deux seuls pilotes à avoir toujours inscrit des points cette saison, mais depuis, il n’en a récolté qu’un seul, à Silverstone.

« On est juste trop lents » « On est juste trop lents. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des petites choses à améliorer. Au départ, je n'avais pas la puissance, j'ai eu des problèmes avec le turbo donc je dois perdre quelques places, les arrêts au stand, etc. Ce sont des petits détails. Je pense que, dans l'ensemble, on est juste trop lents. Il va falloir travailler », a réagi Pierre Gasly au micro de Canal+.