F1 - Ferrari : L’accrochage avec un autre pilote qui a coûté cher à Lewis Hamilton

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Lewis Hamilton a terminé quatrième du Grand Prix de Belgique. Ayant provoqué un accrochage avec George Russell en tout début de course, le septuple champion du monde a regretté cet incident, et estime qu’il aurait pu réaliser un très gros coup si ce dernier n’avait pas eu lieu.

Ferrari n’est pas passée loin de réaliser un très gros coup ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Avec la deuxième place de Charles Leclerc et la quatrième position de Lewis Hamilton à l’arrivée, la « Scuderia » a signé une belle performance sur un tracé qui ne lui était pas forcément favorable. Pour le septuple champion du monde, la course a été entravée par un accrochage avec George Russell au tout début de l’épreuve, ce qui lui a coûté cinq secondes de pénalité.

« Nous avions le rythme pour gagner aujourd’hui » Après la course, Hamilton a regretté cette pénalité, sans laquelle il aurait sans doute pu faire mieux. « Nous avions le rythme pour gagner aujourd’hui. Mais quoi qu’il en soit, j’avais cette voiture endommagée. J’avais quand même un très bon rythme, mais je perdais quelque chose comme 50 points d’appui aérodynamique. Compte tenu de cela, je vais accepter cette quatrième place », a ainsi confié le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.