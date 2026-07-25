F1 - Le rêve d'un duo Antonelli-Verstappen n'est pas écarté par Mercedes : «Nous n’avons pas peur de les avoir ensemble»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli crève l'écran chez Mercedes au point d'être présenté comme l'un des futurs grands pilotes de la F1. Et alors que les rumeurs entourant une arrivée de Max Verstappen sont toujours présentes, Toto Wolff ne ferme clairement pas la porte.

L'avenir de Max Verstappen reste toujours aussi indécis en Formule 1, ce qui relance les rumeurs autour de sa future équipe. S'il voit son contrat courir jusqu'en 2028, le Néerlandais dispose d'une clause lui permettant de quitter Red Bull à l'issue de la saison. Et le nom du quadruple champion du monde revient d'ailleurs avec insistance du côté de McLaren, où il remplacerait Oscar Piastri. Néanmoins, le nom de Max Verstappen est régulièrement cité chez Mercedes, qui reste un prétendant sérieux pour l'accueillir si jamais il décidait de partir.

Toto Wollf ne craint un duo Antonelli-Verstappen Mais qui Max Verstappen pourrait-il remplacer chez Mercedes ? Alors que George Russell a longtemps semblé intouchable, Toto Wolff a un nouveau chouchou à savoir Kimi Antonelli. « Je pense que le garçon est tout simplement très bon pour analyser et appliquer les retours », a confié le patron de l'équipe dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Il faut dire que le jeune pilote italien de 19 ans crève l'écran depuis le début de saison et va passer la trêve estivale en tête du classement général. Kimi Antonelli est donc perçu comme le futur cador du paddock. Mais l'associer à Max Verstappen pourrait représenter un risque majeur qui n'effraie toutefois pas Toto Wolff. « Nous n’avons pas peur d’avoir Max et Kimi ensemble dans l’équipe à un moment donné », ajoute-t-il avant de tenter de justifier les galères de George Russell : « Certains pilotes disent qu’ils aiment ça. D’autres disent qu’il faut apprendre à composer avec. Et certains autres disent : "Nous voulons une course à l’ancienne. À fond jusqu’au virage, celui qui freine le plus tard gagne." Cette évolution représente une rupture importante avec les habitudes des pilotes, mais elle apporte également une nouvelle dimension stratégique ».

Verstappen toujours évasif sur son avenir chez Red Bull... Dans le même temps, Max Verstappen continue de laisser planer le doute sur son avenir, en assurant que malgré le lien fort qui le lie à Red Bull, il ne pourrait pas faire abstraction de la performance de sa monoplace au moment de prendre une décision pour son avenir : « Cette équipe est comme une deuxième famille pour moi. Mais avant de penser au futur, je veux surtout résoudre les problèmes actuels. J’essaie simplement de mieux comprendre notre voiture et de retrouver le chemin de la victoire. Nous avons été proches un week-end. J’espère que cela arrivera un peu plus souvent qu’un seul week-end. Mais comme je l’ai déjà dit, il y a clairement une tendance positive. C’est une bonne chose à voir ».