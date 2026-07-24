Leader du championnat du monde de F1, Kimi Antonelli s'est fait recadrer par son père : «Je vais t’allonger le cou comme un poulet»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant depuis le début de saison, Kimi Antonelli domine largement le classement du championnat du monde, alors qu'il a connu plusieurs soucis mécaniques qui l'ont privé de gros points. Et malgré cela, son père n'est toujours pas convaincu à 100% et a notamment recadré son fils avec sa victoire à Spa dimanche dernier.

Compte tenu de la supériorité de la Mercedes en début de saison, la plupart des observateurs faisaient de George Russell le grand favori dans la course au titre. Il faut dire que le Britannique, fort de son expérience et de son statut, semblait bien être le mieux placé. Mais c'était sans compter sur le talent de Kimi Antonelli. Du haut de ses 19 ans, l'Italien bluffe tout le monde pour sa deuxième saison en Formule 1. Il a tout simplement remporté 6 des 10 Grands Prix disputés jusque-là, ses 6 premières victoires en carrière, et domine donc le classement des pilotes avec 204 points soit 45 d'avance sur Lewis Hamilton et surtout 50 sur son coéquipier George Russell. Tout en sachant qu'il a perdu de très gros points à cause de soucis mécaniques à Barcelone et à Silverstone. Par conséquent, son avant aurait pu être encore plus importante.

Antonelli évite de peu la pénalité... Très impressionnant sur la piste, Kimi Antonelli a toutefois les défauts de sa jeunesse, à savoir une fougue difficile à contenir. Ce fut d'ailleurs le cas à Spa où le jeune italien à renouer avec le succès après trois courses plus délicates. Mais le pilote Mercedes n'est pas passé loin d'une pénalité pour des dépassements des limites de la piste. Ce qui a poussé son ingénieur de course, Peter Bonington à lui demander de ne plus prendre le moindre risque. « Je pense que vous savez tous que j’aime parfois utiliser un peu trop la piste », s'est amusé Kimi Antonelli dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de promettre qu'il faisait des efforts pour gommer ce défaut : « C’est quelque chose sur lequel j’essaie vraiment de travailler. Quand je repense à Spa, les deux dépassements des limites de la piste que j’ai commis étaient vraiment stupides. Je me suis dit : "Mais qu’est-ce que je suis en train de faire ?" » Et le protégé de Toto Wolff a d'ailleurs conscience qu'il a encore des progrès à faire, ce qui est bien normal à son âge : « C’était un peu la même chose qu’à Barcelone et à Miami. Je pense que c’est clairement un domaine sur lequel je dois progresser. Parce qu’à un moment dans une course, je pourrais avoir besoin d’utiliser toute la largeur de la piste. Mais si je le fais alors que ce n’est pas nécessaire, je risque de me retrouver en difficulté. Donc oui, c’est vraiment quelque chose sur lequel je travaille ».

... et se fait recadrer par son père ! En revanche, cela n'a pas du tout amusé Marco Antonelli, le père du pilote Mercedes. « Mon père a été l’une des premières personnes à me parler après la course. Il m’a dit : "Bravo, mais..." Il y a toujours un "mais" ! », raconte Kimi Antonelli qui ajoute que son père a ensuite été encore plus catégorique : « Il m’a dit : "Si je te vois encore recevoir un avertissement pour les limites de la piste pour rien, je vais t’allonger le cou comme un poulet !" C’étaient exactement ses mots ». Une sortie qui a le mérite d'avoir remis les idées en place au leader du championnat du monde : « Donc oui, c’est clairement un point sur lequel je dois travailler ». Comme Max Verstappen, Kimi Antonelli est entouré par son père qui suit de très près sa carrière. Et il a conscience que c'est une chance.