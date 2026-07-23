«Peut-être que Ferrari devrait changer de pilote» : Un an après avoir voulu tout plaquer, Lewis Hamilton promet des révélations !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce week-end, les pilotes mettent le cap sur le Grand Prix de Hongrie. L’année dernière, un Lewis Hamilton en grande difficulté avait eu des mots très forts sur sa situation, affirmant même que Ferrari devait le mettre à la porte. Ayant repris confiance en lui, le septuple champion du monde a promis qu’il révélerait un jour les coulisses de cette sortie publique qui avait beaucoup fait parler d’elle il y a un an.

Ayant vécu une saison très compliquée en 2025, Lewis Hamilton a repris du poil de la bête. Et forcément, le Grand Prix de Hongrie qui arrive ce week-end est symbolique pour le septuple champion du monde. Et pour cause, l’an passé, un Hamilton en grande difficulté avait totalement craqué face aux médias. « Peut-être que Ferrari devrait changer de pilote », annonçait ainsi le Britannique qui n’avait plus du tout confiance en lui et se sentait quelque peu inutile chez Ferrari. Un an plus tard, Lewis Hamilton a repris du poil de la bête et a forcément été interrogé sur sa situation de la saison précédente.

« Un jour, lorsque je ferai mon documentaire, je vous raconterai tout ce qui concerne ce week-end » Présent en Hongrie ce jeudi, le numéro 44 a promis qu’il reviendrait sur cette fameuse déclaration dans un potentiel documentaire sur sa carrière. « Je suis définitivement fier de tout le monde dans l’équipe, mais je suis aussi définitivement fier de moi-même d’avoir réussi à sortir de la situation dans laquelle je me trouvais. Un jour, lorsque je ferai mon documentaire, je vous raconterai tout ce qui concerne ce week-end et ce qui l’a précédé. Mais après être parti de là, même en arrivant cette semaine, j’ai ressenti beaucoup de choses par rapport à la semaine dernière, et j’arrive ici à des années-lumière de l’endroit où j’étais l’année dernière », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Très fier de son équipe, le pilote de 41 ans a ensuite félicité Ferrari pour sa capacité à avoir progressé course après course depuis que ce dernier a rejoint l’écurie italienne en 2025.

« Je suis toujours reconnaissant d’avoir eu cette régularité et d’avoir continué à marquer des points » « Je suis vraiment reconnaissant de voir comment nous avons progressé en tant qu’équipe. Les pièces du puzzle dont je savais qu’elles finiraient par s’assembler sont désormais réunies, et nous arrivons ici avec une excellente voiture, un excellent ensemble, qui nous permet de nous battre. Chaque week-end, l’objectif est d’essayer d’extraire le maximum du potentiel du week-end. Je dirais que nous avons connu quelques très bons week-ends. Puis nous sommes arrivés à Silverstone, nous avons commencé très fort, avant de prendre une direction qui n’était pas la bonne et qui nous a éloignés de la possibilité de nous battre pour la victoire. C’était la même chose la semaine dernière, et cela montre à quel point les choses peuvent parfois évoluer dans ce sport. Mais je suis toujours reconnaissant d’avoir eu cette régularité et d’avoir continué à marquer des points », s’est réjoui Hamilton qui s’est enfin projeté sur ce Grand Prix de Hongrie édition 2026.