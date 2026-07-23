Zinédine Zidane débarque en Équipe de France : Des négociations secrètes sont révélées dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La date de l’arrivée de Zinédine Zidane est désormais connue ! Le Ballon d’Or 1998 sera présenté mardi prochain en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. « Zizou » va donc bel et bien prendre la succession de Didier Deschamps. Mais contrairement à son prédécesseur, les négociations concernant son arrivée se sont déroulées dans le plus grand des secrets. Explications.

Attendu depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane va devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Ce jeudi, la FFF a publié un communiqué révélant la date d’intronisation de la légende des Bleus. « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », peut-on lire au sein de ce dernier.

Zinédine Zidane a signé son contrat à l’abris des regards de la FFF Ainsi, Zinédine Zidane va être présenté officiellement la semaine prochaine. Comme l’a révélé l’Equipe, l’ancien numéro 10 va ensuite commencer sa prise de fonction le premier septembre prochain. Si depuis plusieurs mois, l’identité du successeur de Didier Deschamps ne faisait quasiment plus aucun doute, la fédération française de football a été contrainte de faire semblant comme l’indique le quotidien sportif. Les ultimes réunions autour de la négociation du contrat de Zinédine Zidane se sont faites dans le plus grand secret indique l’Equipe. Ne souhaitant que rejoindre l’équipe de France, l’ancien joueur a toujours donné sa priorité à la FFF, qui a néanmoins conclure son arrivée en coulisses.

Le comité exécutif a été tenu à l’écart Comme expliqué par le média, afin de préserver un faux suspens concernant Zidane, les derniers détails de son arrivée ont été réglés à l’écart des services juridiques de la FFF. Jean-François Vilotte, directeur général de l’instance tricolore et avocat de formation, s’est chargé de finaliser le contrat de Zinédine Zidane, même si cela a pu être compliqué de l’occulter. De la même manière, les membres du comité exécutif de la FFF est resté dans l’ignorance de ce dossier, ce qui n’avait pas du tout été le cas par exemple lors de la nomination de Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs en 2023…