Zinedine Zidane et son salaire en équipe de France : La ministre des Sports répond à la question que tout le monde se pose !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir dirigé l’équipe de France pendant quatorze ans, Didier Deschamps va officiellement laisser la place à Zinedine Zidane la semaine prochaine. Une conférence de presse est prévue par la FFF pour annoncer l’identité du nouveau sélectionneur, qui fera bien l’objet d’une dérogation pour son salaire.

En poste depuis 2012, Didier Deschamps a dirigé son dernier match sur le banc de l’équipe de France le 18 juillet dernier, à l’occasion de la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre (4-6). Sans surprise, Zinedine Zidane va lui succéder au poste de sélectionneur, et ce n’est plus qu’une question de temps avant de le voir débarquer officiellement. « Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », a fait savoir la FFF ce jeudi.

Quel salaire pour Zinedine Zidane ? Parmi les questions qui entourent la nomination de Zinedine Zidane, celle de ses émoluments à la tête de l’équipe de France, d’autant qu’une réforme du sport professionnel français a été votée le 8 juillet dernier par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoyant de limiter les revenus des salariés des fédérations à 450.000 euros par an. Une dérogation sera possible en fonction des postes. La ministre des Sports, invitée de Sud Radio ce jeudi, n’a pas échappé au sujet.

« Moi, je m’étais positionnée contre cette idée de plafonnement de toutes les rémunérations », précise la ministre « Je crois qu’il faut décorréler cela de la personne du sélectionneur, quel qu’il soit. Il y a eu un débat très important. Moi, je m’étais positionnée contre cette idée de plafonnement de toutes les rémunérations, a répondu Marina Ferrari, interrogée sur le fait d’accorder une dérogation pour Zinedine Zidane. Dans le texte initial, tel qu’il avait été écrit par le sénateur Savin, il y avait un plafond de rémunération pour les présidents de fédération et les secrétaires généraux. Là, on est vraiment en lien direct avec une délégation de service public. Cela permettait de remettre un peu d’éthique, si vous voulez, dans tout cela. Ensuite, un amendement parlementaire à l’Assemblée nationale a décidé de plafonner toutes les rémunérations des salariés. Moi, j’ai jugé que ce n’était pas du ressort de la loi puisque, vous le savez, les fédérations sont des entités de droit privé et que, pour certaines — c’est notamment le cas de la Fédération française de football —, leurs revenus proviennent essentiellement, pour une grande partie, non pas de subventions publiques, mais de ressources privées : les licences, les droits médias dont on vient de parler et les recettes des grands événements. »