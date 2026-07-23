F1 - «Brisé» chez Red Bull : Il raconte son calvaire aux côtés de Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pilote Red Bull pendant quatre saisons, Sergio Pérez a connu le rôle si difficile de deuxième pilote derrière Max Verstappen. Et le Mexicain raconte qu'il s'est senti brisé par l'environnement de l'écurie autrichienne au point de quitter l'équipe et de ressentir le besoin de s'éloigner de la Formule 1.

Dans le paddock de Formule 1, il est de coutume de dire que le métier le plus difficile est celui de coéquipier de Max Verstappen compte tenu du fait que Red Bull mise tout sur le Néerlandais aux côtés duquel il est difficile d'exister. Sergio Pérez peut en témoigner, lui qui a été quatre ans chez Red Bull. Et le Mexicain confirme que ce fut très difficile.

Pérez raconte ses galères chez Red Bull « Vous devez accepter la position dans laquelle vous vous trouvez, et vous ne pouvez pas trop bousculer le système parce qu’ils vous brisent, tout simplement. De plus, j’étais complètement seul chez Red Bull en termes de management. J’avais le sentiment qu’il n’y avait pas grand-chose à faire avec le système. C’est ce qu’on vous donne, et c’est vraiment tout. Je me suis senti soutenu jusqu’à un certain point. L’équipe était derrière moi, et Christian [Horner] et Helmut [Marko] étaient contents si je gagnais une course, etc. Mais au bout du compte, ils me disaient que tout le projet était fait pour notre pilote, et que notre pilote était Max. Donc, pour moi, c’était clair, et je l’ai accepté. J’ai juste essayé d’en tirer le meilleur parti », raconte-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.