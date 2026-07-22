F1 - «Un accord est un accord» : Red Bull prévient clairement Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen dispose toutefois d'une clause lui permettant de quitter l'écurie autrichienne dès la fin de la saison. Mais alors que les rumeurs concernant une signature avec McLaren enflent ces derniers jours, Laurent Mekies a tenu à mettre les choses au clair.

Bien qu'il soit engagé avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen peut décider de partir à tout moment grâce à une clause dans son contrat. Et les dernières rumeurs évoquent d'ailleurs la possibilité d'une signature du côté de McLaren. Une situation inquiétante sur laquelle Laurent Mekies s'est prononcé.

Laurent Mekies évoque l'avenir de Max Verstappen « Un accord est un accord, un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte. Nous ne pouvons pas changer cette situation et nous nous concentrons sur le fait de rendre la voiture plus rapide. Nous sommes régulièrement en contact avec Max, et la manière dont il est impliqué dans le projet, ainsi que son engagement, nous donnent un bon sentiment. Rien n’a changé à ce niveau-là. Je comprends Max : il veut gagner. C’est pour cela qu’il est dans ce sport, mais c’est aussi notre objectif. Pour cela, il lui faut une voiture rapide », assure le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.