F1 - «Un accord est un accord» : Red Bull prévient clairement Max Verstappen !

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen dispose toutefois d'une clause lui permettant de quitter l'écurie autrichienne dès la fin de la saison. Mais alors que les rumeurs concernant une signature avec McLaren enflent ces derniers jours, Laurent Mekies a tenu à mettre les choses au clair.
Bien qu'il soit engagé avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen peut décider de partir à tout moment grâce à une clause dans son contrat. Et les dernières rumeurs évoquent d'ailleurs la possibilité d'une signature du côté de McLaren. Une situation inquiétante sur laquelle Laurent Mekies s'est prononcé.
Laurent Mekies évoque l'avenir de Max Verstappen
« Un accord est un accord, un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte. Nous ne pouvons pas changer cette situation et nous nous concentrons sur le fait de rendre la voiture plus rapide. Nous sommes régulièrement en contact avec Max, et la manière dont il est impliqué dans le projet, ainsi que son engagement, nous donnent un bon sentiment. Rien n’a changé à ce niveau-là. Je comprends Max : il veut gagner. C’est pour cela qu’il est dans ce sport, mais c’est aussi notre objectif. Pour cela, il lui faut une voiture rapide », assure le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte»
« Nous avons clairement franchi une étape, mais il ne s’agit pas de gagner quelques courses. Nous voulons lancer un nouveau cycle victorieux. Red Bull a toujours fonctionné par cycles. De 2010 à 2013, nous avons remporté quatre titres mondiaux avec Sebastian Vettel avant que Mercedes ne domine pendant plusieurs années. Max a mis fin à cette domination lorsqu’il est devenu champion du monde quatre fois de suite entre 2021 et 2024. Nous sommes sur la bonne voie, mais il est impossible de fixer un calendrier pour savoir quand nous reviendrons à ce niveau. Il ne s’agit pas simplement de progresser, mais de réaliser de vrais progrès. Nous devons poser les bonnes bases pour réussir sur le long terme. Cela ne se fait pas du jour au lendemain en Formule 1. Max le sait aussi », ajoute Laurent Mekies.