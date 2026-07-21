F1 : Red Bull annonce la solution pour conserver Max Verstappen !

L'avenir de Max Verstappen continue de grandement faire parler dans le paddock puisqu'il dispose d'une clause lui permettant de quitter Red Bull à l'issue de la saison. Néanmoins, Laurent Mekies se montre confiant quant à sa capacité à convaincre le quadruple champion du monde de rester.
Cela fait désormais plusieurs semaines que les rumeurs entourant l'avenir de Max Verstappen se font de plus en plus insistantes. Il faut dire que Red Bull connait une saison compliquée et le Néerlandais ne perd jamais une occasion de se plaindre de sa monoplace. Et alors qu'il dispose d'une clause pour partir en fin de saison, le quadruple champion du monde discuterait notamment avec McLaren pour l'année prochaine. Néanmoins, Laurent Mekies connaît la solution pour convaincre Max Verstappen de rester.
«Je comprends Max : il veut gagner»
« Un accord est un accord, un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte. Nous ne pouvons pas changer cette situation et nous nous concentrons sur le fait de rendre la voiture plus rapide. Nous sommes régulièrement en contact avec Max, et la manière dont il est impliqué dans le projet, ainsi que son engagement, nous donnent un bon sentiment. Rien n’a changé à ce niveau-là. Je comprends Max : il veut gagner. C’est pour cela qu’il est dans ce sport, mais c’est aussi notre objectif. Pour cela, il lui faut une voiture rapide », assure le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Pour cela, il lui faut une voiture rapide»
« Nous avons clairement franchi une étape, mais il ne s’agit pas de gagner quelques courses. Nous voulons lancer un nouveau cycle victorieux. Red Bull a toujours fonctionné par cycles. De 2010 à 2013, nous avons remporté quatre titres mondiaux avec Sebastian Vettel avant que Mercedes ne domine pendant plusieurs années. Max a mis fin à cette domination lorsqu’il est devenu champion du monde quatre fois de suite entre 2021 et 2024. Nous sommes sur la bonne voie, mais il est impossible de fixer un calendrier pour savoir quand nous reviendrons à ce niveau. Il ne s’agit pas simplement de progresser, mais de réaliser de vrais progrès. Nous devons poser les bonnes bases pour réussir sur le long terme. Cela ne se fait pas du jour au lendemain en Formule 1. Max le sait aussi », ajoute Laurent Mekies.