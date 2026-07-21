F1 : Red Bull annonce la solution pour conserver Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen continue de grandement faire parler dans le paddock puisqu'il dispose d'une clause lui permettant de quitter Red Bull à l'issue de la saison. Néanmoins, Laurent Mekies se montre confiant quant à sa capacité à convaincre le quadruple champion du monde de rester.

Cela fait désormais plusieurs semaines que les rumeurs entourant l'avenir de Max Verstappen se font de plus en plus insistantes. Il faut dire que Red Bull connait une saison compliquée et le Néerlandais ne perd jamais une occasion de se plaindre de sa monoplace. Et alors qu'il dispose d'une clause pour partir en fin de saison, le quadruple champion du monde discuterait notamment avec McLaren pour l'année prochaine. Néanmoins, Laurent Mekies connaît la solution pour convaincre Max Verstappen de rester.

«Je comprends Max : il veut gagner» « Un accord est un accord, un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte. Nous ne pouvons pas changer cette situation et nous nous concentrons sur le fait de rendre la voiture plus rapide. Nous sommes régulièrement en contact avec Max, et la manière dont il est impliqué dans le projet, ainsi que son engagement, nous donnent un bon sentiment. Rien n’a changé à ce niveau-là. Je comprends Max : il veut gagner. C’est pour cela qu’il est dans ce sport, mais c’est aussi notre objectif. Pour cela, il lui faut une voiture rapide », assure le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.