F1 - Max Verstappen sur le départ : Des pilotes appellent déjà Red Bull pour le remplacer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen continue de faire parler, Red Bull reconnaît par la voix de son patron Laurent Mekies, recevoir de nombreux appels venant de pilotes intéressés par le baquet que le quadruple champion du monde pourrait libérer la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, le quadruple champion du monde dispose d'une clause lui permettant de partir en fin de saison. Des discussions auraient d'ailleurs lieu avec McLaren où il pourrait éventuellement remplacer Oscar Piastri. Un départ qui laisserait évidemment un vide immense chez Red Bull qui se lancera dans la lourde tâche de remplacer Max Verstappen. Néanmoins, Laurent Mekies, le patron de l'écurie autrichienne, reconnaît qu'il reçoit lui aussi de nombreux appels venant de l'entourage de pilotes qui sont prêts à récupérer le baquet du Néerlandais.

Red Bull ne manque pas d'options pour remplacer Verstappen « Cela fonctionne dans les deux directions. C’est tout à fait naturel, et je pense que c’est ce que vous rapportiez déjà auparavant. Max reçoit naturellement des appels de tout le monde parce qu’il est le meilleur pilote du monde et, de la même manière, lorsque vous êtes une écurie de pointe, vous recevez aussi des appels de nombreux très bons pilotes. C’est parfaitement normal », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche.