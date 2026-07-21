F1 - «Nous ne sommes pas ici pour nous amuser» : Le coup de pression de Max Verstappen à Red Bull !

Pierrick Levallet

Ce dimanche lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen est de nouveau monté sur le podium. Le Néerlandais a terminé troisième sur la piste de Spa-Francorchamps derrière Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Le pilote de 28 ans ne s’est toutefois pas privé d’envoyer un coup de pression à Red Bull malgré ce bon résultat sur le circuit belge.

Max Verstappen a obtenu un bon résultat à Spa-Francorchamps ce dimanche. Le quadruple champion du monde a en effet terminé troisième du Grand Prix de Belgique derrière Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Pendant la course, le Néerlandais s’est toutefois exprimé sur un ton sec à son équipe à la radio. Certains ont alors évoqué des tensions de plus en plus présentes entre le pilote de 28 ans et l’écurie autrichienne. Super Max s’est alors permis de rétablir la vérité à ce sujet, en envoyant un coup de pression à son équipe par la même occasion.

«J'exige le maximum et le meilleur de chacun» « Toutes les choses que vous avez mentionnées n'étaient pas liées entre elles. Les pneus froids concernaient un sujet, et les personnes devant leurs ordinateurs en concernaient un autre. J'aime simplement que tout le monde reste sur le qui-vive. Je sais que tout le monde fait de son mieux, mais nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous devons rester concentrés et vigilants à chaque instant de la course. J'exige le maximum et le meilleur de chacun, parce que c'est également ce qu'ils attendent de moi » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.