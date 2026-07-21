F1 - Scène inquiétante en pleine course : Le très gros soulagement de Lewis Hamilton...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche lors du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton s'est fait une grosse frayeur lors de son arrêt au stand. Le pilote Ferrari a accroché l'un de ses mécaniciens en partant un peu trop vite. Mais le septuple champion du monde a affiché un gros soulagement après avoir constaté qu'il n'était pas blessé.

Grosse frayeur pour Lewis Hamilton ! Lors de son arrêt au stand dimanche à Spa-Francorchamps, le septuple champion du monde aurait pu être à l'origine d'une scène assez choquante. En effet, en repartant trop rapidement, le Britannique a accroché un mécanicien qui aurait pu être gravement blessé. Mais heureusement, il s'en tire sans pépin, un gros soulagement pour Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton a failli blessé un mécanicien ! « Lors du dernier relais, nous n’avons pas pu effectuer le réglage de l’aileron avant à cause du double arrêt, puis... mon Dieu, je suis simplement reconnaissant que mon mécanicien ne se soit pas blessé. Je regardais les feux et je devais partir lorsque la voiture était retirée des crics. Je suis parti, puis je l’ai vu sur ma droite, et je me suis arrêté aussi vite que possible. Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c’était l’époque où Kimi avait roulé sur une jambe. C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit. Mais il s’est relevé et il a pu bouger », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.