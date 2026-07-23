Max Verstappen et Fernando Alonso ont la clé du mercato : Toute la F1 attend leurs décisions

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est généralement lors de la période estivale que le marché prend feu en Formule 1. Mais cette année, la silly season n'a pas vraiment démarré. Et pour cause, la décision de deux pilotes devraient tout débloquer. En effet, Fernando Alonso et Max Verstappen entretiennent le flou sur leur avenir. Et si jamais l'un des deux champions du monde, voire les deux, décidait de bouger, cela pourrait clairement tout changer.

En Formule 1, l'été rime souvent avec marché. Et pour cause, il s'agit habituellement de la silly season, à savoir une période un peu folle durant laquelle les écuries négocient avec les pilotes afin de composer leurs line-ups en vue de la saison suivante. Mais cet été, c'est plutôt calme. Les grands mouvement n'ont pas encore commencé, si ce n'est la prolongation de Charles Leclerc qui sera toujours accompagné par Lewis Hamilton en 2027. Mais ce n'était pas chez Ferrari que les mouvements étaient attendus, bien qu'Ollie Bearman attend toujours son baquet. D'autres pilotes pourraient en effet complétement débloquer le marché, à commencer par Fernando Alonso, qui traverse une saison catastrophique avec Aston Martin.

Alonso fixe sa condition pour reste en F1 Le pilote espagnol, qui aura 45 ans le 29 juillet, est bien évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et il a d'ailleurs évoqué son avenir en assurant que tout dépendrait surtout du règlement et pas nécessairement du potentiel de son Aston Martin. « Ma décision ne dépend pas des performances de cette année. Nous avons mal commencé cette saison et je ne peux pas baser ma décision pour l'an prochain sur des performances qui ne sont pas représentatives. Je ne pense pas que cela reflète le véritable potentiel de l'équipe. Je suis convaincu qu'il est bien supérieur à ce que nous montrons actuellement. Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement. Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir. Nous verrons bien », assure Fernando Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com.

La décision d'Alonso va avoir une lourde influence sur le marché Autrement dit, c'est bien la FIA qui entre ses mains les clés pour décider indirectement de l'avenir de Fernando Alonso... et d'une bonne partie de la grille. Et pour cause, la décision de l'Espagnol va impacter le marché des pilotes et pourrait bien engendrer un jeu de chaises musicales très important. S'il choisit de partir, le double champion du monde (2005 et 2006) laissera son baquet libre chez Aston Martin qui cherchera donc un nouveau pilote. Et selon Motorsport Italie, Esteban Ocon fait partie des profils étudiés au même titre que Carlos Sainz pour remplacer Fernando Alonso. Et c'est là que tout se débloquerait. Haas ciblerait déjà deux pilotes pour succéder au Français à savoir un Yuki Tsunoda, qui pourrait faire son grand retour en F1, et Leonardo Fornaroli, champion de F3 en 2024 puis de F2 en 2025. Dans le cas où Carlos Sainz sera choisi par Aston Martin, c'est Franco Colapinto qui débarquerait alors chez Williams laissant un baquet libre chez Alpine qui pourrait revenir à... Fernando Alonso ! Plusieurs rumeurs ont circulé dans le paddock concernant un nouveau retour de l'Espagnol au sein de l'écurie française. La boucle sera bouclée.