Max Verstappen et Fernando Alonso ont la clé du mercato : Toute la F1 attend leurs décisions

C'est généralement lors de la période estivale que le marché prend feu en Formule 1. Mais cette année, la silly season n'a pas vraiment démarré. Et pour cause, la décision de deux pilotes devraient tout débloquer. En effet, Fernando Alonso et Max Verstappen entretiennent le flou sur leur avenir. Et si jamais l'un des deux champions du monde, voire les deux, décidait de bouger, cela pourrait clairement tout changer.
En Formule 1, l'été rime souvent avec marché. Et pour cause, il s'agit habituellement de la silly season, à savoir une période un peu folle durant laquelle les écuries négocient avec les pilotes afin de composer leurs line-ups en vue de la saison suivante. Mais cet été, c'est plutôt calme. Les grands mouvement n'ont pas encore commencé, si ce n'est la prolongation de Charles Leclerc qui sera toujours accompagné par Lewis Hamilton en 2027. Mais ce n'était pas chez Ferrari que les mouvements étaient attendus, bien qu'Ollie Bearman attend toujours son baquet. D'autres pilotes pourraient en effet complétement débloquer le marché, à commencer par Fernando Alonso, qui traverse une saison catastrophique avec Aston Martin.
Alonso fixe sa condition pour reste en F1
Le pilote espagnol, qui aura 45 ans le 29 juillet, est bien évidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et il a d'ailleurs évoqué son avenir en assurant que tout dépendrait surtout du règlement et pas nécessairement du potentiel de son Aston Martin. « Ma décision ne dépend pas des performances de cette année. Nous avons mal commencé cette saison et je ne peux pas baser ma décision pour l'an prochain sur des performances qui ne sont pas représentatives. Je ne pense pas que cela reflète le véritable potentiel de l'équipe. Je suis convaincu qu'il est bien supérieur à ce que nous montrons actuellement. Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement. Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir. Nous verrons bien », assure Fernando Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com.
La décision d'Alonso va avoir une lourde influence sur le marché
Autrement dit, c'est bien la FIA qui entre ses mains les clés pour décider indirectement de l'avenir de Fernando Alonso... et d'une bonne partie de la grille. Et pour cause, la décision de l'Espagnol va impacter le marché des pilotes et pourrait bien engendrer un jeu de chaises musicales très important. S'il choisit de partir, le double champion du monde (2005 et 2006) laissera son baquet libre chez Aston Martin qui cherchera donc un nouveau pilote. Et selon Motorsport Italie, Esteban Ocon fait partie des profils étudiés au même titre que Carlos Sainz pour remplacer Fernando Alonso. Et c'est là que tout se débloquerait. Haas ciblerait déjà deux pilotes pour succéder au Français à savoir un Yuki Tsunoda, qui pourrait faire son grand retour en F1, et Leonardo Fornaroli, champion de F3 en 2024 puis de F2 en 2025. Dans le cas où Carlos Sainz sera choisi par Aston Martin, c'est Franco Colapinto qui débarquerait alors chez Williams laissant un baquet libre chez Alpine qui pourrait revenir à... Fernando Alonso ! Plusieurs rumeurs ont circulé dans le paddock concernant un nouveau retour de l'Espagnol au sein de l'écurie française. La boucle sera bouclée.
Le cas Verstappen également à suivre de très près
Mais ce n'est pas tout puisque l'autre pilote qui détient les clés du marché n'est autre que Max Verstappen. Le quadruple champion du monde voit son contrat chez Red Bull s'achever en 2028, mais il dispose d'une clause lui permettant de quitter l'équipe autrichienne à la fin de la saison. « Un accord est un accord, un contrat est un contrat, avec toutes les clauses qu’il comporte. Nous ne pouvons pas changer cette situation et nous nous concentrons sur le fait de rendre la voiture plus rapide », reconnaissait même Laurent Mekies il y a quelques jours. Le patron de Red Bull est conscient de la menace qui pèse sur l'avenir de son pilote qui discuterait notamment avec McLaren. Et un signature de Max Verstappen avec l'écurie de Zak Brown mettrait évidemment le feu au marché. Et pour cause, d'une part, cela libèrerait un baquet chez Red Bull et d'autre part, Oscar Piasti se retrouverait sans volant. Ce qui, dans les deux cas, va attirer les convoitises. Il faudrait alors savoir vers quel pilote se tournerait l'équipe autrichienne pour accompagner Isack Hadjar. Mais une chose est sûre, Laurent Mekies semble déjà se projeter assurant qu'il ne manquerait pas de candidatures : « Max reçoit naturellement des appels de tout le monde parce qu’il est le meilleur pilote du monde et, de la même manière, lorsque vous êtes une écurie de pointe, vous recevez aussi des appels de nombreux très bons pilotes. C’est parfaitement normal ». Tout le paddock est donc pendu aux lèvres de Max Verstappen et Fernando Alonso pour lancer la silly season.