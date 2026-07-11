F1 - Lewis Hamilton : La solution «extrême» de Ferrari qui ne va pas plaire à Charles Leclerc ?

Pierrick Levallet

Alors que Mercedes domine le championnat depuis le début de saison, Ferrari commence peu à peu à revenir à la charge. Après Lewis Hamilton à Barcelone, Charles Leclerc s’est imposé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Seulement, Rob Smedley estime que la Scuderia aurait une solution pour permettre au Britannique de se battre pour le titre, au détriment du Monégasque.

Depuis le début de saison, Mercedes est en tête des classements pilotes et constructeurs. L’écurie allemande voit toutefois Ferrari revenir en force. Après le succès de Lewis Hamilton à Barcelone, Charles Leclerc s’est imposé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Seulement, voir le Britannique et le Monégasque se battre entre-eux pour la première place pourrait ralentir la Scuderia dans sa quête de sacre cette saison. L’équipe italienne pourrait donc songer à une solution radicale en misant tout sur Lewis Hamilton au détriment de Charles Leclerc.

«Il y a trop de variables à venir» « Ferrari ne peut pas se permettre que ses pilotes se prennent des points pour maximiser ses chances au championnat ? À 100 % d’accord avec ça. Cependant, je vais aller à l’encontre de ma propre logique et dire que je pense en réalité que faire quelque chose d’aussi extrême est la seule chance que Ferrari a de remporter ce championnat du monde » a d’abord expliqué Rob Smedley dans des propos rapportés par NextGen-Auto.