F1 - Lewis Hamilton : La solution «extrême» de Ferrari qui ne va pas plaire à Charles Leclerc ?

Alors que Mercedes domine le championnat depuis le début de saison, Ferrari commence peu à peu à revenir à la charge. Après Lewis Hamilton à Barcelone, Charles Leclerc s’est imposé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Seulement, Rob Smedley estime que la Scuderia aurait une solution pour permettre au Britannique de se battre pour le titre, au détriment du Monégasque.
Depuis le début de saison, Mercedes est en tête des classements pilotes et constructeurs. L’écurie allemande voit toutefois Ferrari revenir en force. Après le succès de Lewis Hamilton à Barcelone, Charles Leclerc s’est imposé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Seulement, voir le Britannique et le Monégasque se battre entre-eux pour la première place pourrait ralentir la Scuderia dans sa quête de sacre cette saison. L’équipe italienne pourrait donc songer à une solution radicale en misant tout sur Lewis Hamilton au détriment de Charles Leclerc.
«Il y a trop de variables à venir»
« Ferrari ne peut pas se permettre que ses pilotes se prennent des points pour maximiser ses chances au championnat ? À 100 % d’accord avec ça. Cependant, je vais aller à l’encontre de ma propre logique et dire que je pense en réalité que faire quelque chose d’aussi extrême est la seule chance que Ferrari a de remporter ce championnat du monde » a d’abord expliqué Rob Smedley dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«C’est la seule et unique stratégie qu’ils ont pour que Lewis remporte ce championnat du monde»
« Je pense que s’ils jouent le jeu d’essayer de surpasser Mercedes sur le plan de la voiture, et qu’ils jouent ensuite le jeu de laisser les pilotes faire la course entre eux avec un si grand écart entre Lewis et Charles, la probabilité diminue considérablement pour eux de remporter le championnat du monde des pilotes. Donc, je pense que bien que cela aille à l’encontre de ma logique, il y a trop de variables à venir. Alors, pourquoi le feriez-vous un jour ? Mais je pense que c’est la seule et unique stratégie qu’ils ont pour que Lewis remporte ce championnat du monde » a ensuite ajouté l’ancien ingénieur de chez Ferrari. Reste maintenant à voir si la Scuderia sacrifiera Charles Leclerc pour permettre à Lewis Hamilton de refaire son retard sur George Russell et Kimi Antonelli au classement. À suivre...