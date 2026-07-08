F1 : «C’est une erreur», la décision qui a plombé Lewis Hamilton à Silverstone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a terminé sur la troisième marche du podium, Lewis Hamilton a tout de même vécu un Grand Prix de Grande-Bretagne compliqué le week-end dernier. L’une des raisons est le choix de réglage sur son aileron avant. Une erreur qui est « autant la mienne que celle des ingénieurs », a admis le Britannique.

Très satisfait du « résultat fantastique » de Ferrari lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton était tout de même quelque peu frustré. Alors que Charles Leclerc s’est imposé à Silverstone, son coéquipier a terminé sur la troisième marche du podium, après avoir rencontré plusieurs problèmes, stratégiques, mais également concernant les réglages de sa monoplace.

« Je me suis retrouvé avec un énorme sous-virage en début de course » « Charles a fait un excellent travail et toute la magie que j'avais vendredi a simplement disparu au fil du week-end », a déclaré Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Motorsport.com, avant d’évoquer l’ajustement de son aileron avant, modifié avant le départ, qui l’a contrarié pendant la course. « Au niveau de l'équilibre de la voiture, j'ai remarqué que Charles avait, je pense, ajouté de l'appui par rapport aux qualifications. De notre côté, avec les réglages de différentiel que nous avions, la voiture était très survireuse. J'ai donc retiré de l'appui, mais je me suis retrouvé avec un énorme sous-virage en début de course. »