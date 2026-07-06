F1 : Le résultat «fantastique» pour Ferrari, Lewis Hamilton est aux anges !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Ferrari a signé un gros coup à Silverstone avec la victoire de Charles Leclerc. S’il aurait pu terminer deuxième, Lewis Hamilton a quant à lui terminé sur la dernière marche du podium. Mais beau joueur, le septuple champion du monde a tenu à saluer la prestation de son coéquipier, et l’énorme travail fourni par l’écurie italienne sur cette course.

En embuscade derrière Mercedes depuis le début de saison, Ferrari a réalisé un gros coup ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Après avoir vécu une période très compliquée, Charles Leclerc s’est imposé avec brio à Silverstone. Initialement deuxième, Lewis Hamilton s’est quant à lui fait avoir par le déploiement de la Safety Car en fin de course et a été dépassé par George Russell, mais signe tout de même un nouveau podium cette saison. Forcément légèrement déçu, le Britannique a surtout tenu à saluer la victoire de son coéquipier et le travail réalisé par la « Scuderia » tout au long du week-end.

« Gagner ce Grand Prix est quelque chose de très spécial et c'est un résultat fantastique pour toute l'équipe » « Tout d'abord, félicitations à Charles. Gagner ce Grand Prix est quelque chose de très spécial et c'est un résultat fantastique pour toute l'équipe. Je n'avais tout simplement pas ce qu'il fallait aujourd'hui. J'ai volé le départ et écopé d'une pénalité de cinq secondes. Charles avait clairement plus de rythme que moi et j'ai souffert avec l'équilibre de la voiture », a réagi Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Next-Gen Auto avant de poursuivre.