F1 : Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont tenter un coup contre Mercedes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Ferrari a réalisé une belle séance de qualifications à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé deuxième et troisième derrière l’intouchable Kimi Antonelli, le septuple champion du monde a affirmé que lui et son coéquipier travailleraient en équipe afin de battre le jeune Italien ce dimanche.

Ferrari reprend du poil de la bête. Si Lewis Hamilton était attendu au tournant sur ces qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde a terminé troisième de la séance, devancé par l’inévitable Kimi Antonelli et par son coéquipier Charles Leclerc. Tous deux en première ligne, les pilotes Ferrari vont tenter de s’entraider afin de battre le leader du championnat du monde ce dimanche.

« Cela va nous permettre d’essayer de jouer avec les stratégies et de les battre » « Pas vraiment, c’est la troisième place mais je suis satisfait d’être là, Charles a bien progressé et on n’avait pas le rythme face aux Mercedes comme c’est le cas depuis un moment. Mais on réduit l’écart et avoir les deux voitures dans le top 3 est bien pour l’équipe. Cela va nous permettre d’essayer de jouer avec les stratégies et de les battre, je ne sais pas si on aura le rythme pour aller chercher Kimi mais on fera le maximum pour y parvenir », a ainsi annoncé Lewis Hamilton en zone mixte à l’issue des qualifications.