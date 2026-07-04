F1 : Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont tenter un coup contre Mercedes !

Ce samedi, Ferrari a réalisé une belle séance de qualifications à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé deuxième et troisième derrière l’intouchable Kimi Antonelli, le septuple champion du monde a affirmé que lui et son coéquipier travailleraient en équipe afin de battre le jeune Italien ce dimanche.
Ferrari reprend du poil de la bête. Si Lewis Hamilton était attendu au tournant sur ces qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde a terminé troisième de la séance, devancé par l’inévitable Kimi Antonelli et par son coéquipier Charles Leclerc. Tous deux en première ligne, les pilotes Ferrari vont tenter de s’entraider afin de battre le leader du championnat du monde ce dimanche.
« Cela va nous permettre d’essayer de jouer avec les stratégies et de les battre »
« Pas vraiment, c’est la troisième place mais je suis satisfait d’être là, Charles a bien progressé et on n’avait pas le rythme face aux Mercedes comme c’est le cas depuis un moment. Mais on réduit l’écart et avoir les deux voitures dans le top 3 est bien pour l’équipe. Cela va nous permettre d’essayer de jouer avec les stratégies et de les battre, je ne sais pas si on aura le rythme pour aller chercher Kimi mais on fera le maximum pour y parvenir », a ainsi annoncé Lewis Hamilton en zone mixte à l’issue des qualifications.
« C’est un premier pas dans la bonne direction »
« Je suis heureux, ça fait quelques courses difficiles où je n’avais pas un bon feeling et où j’avais du mal à tout mettre bout à bout. On avait des problèmes qui nous empêchaient de marquer des points le dimanche. Mais il y a eu beaucoup de travail en coulisses pour retrouver un bon feeling dans la voiture, et aujourd’hui est probablement la première fois que je l’ai vraiment retrouvé. J’avais du mal à être régulier récemment et c’est un premier pas dans la bonne direction », a de son côté réagi Charles Leclerc.