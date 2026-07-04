F1 : Charles Leclerc en plein calvaire, Ferrari vole à son secours !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison prometteur, Charles Leclerc s’est complètement écroulé. En grande difficulté sur les dernières courses, le pilote monégasque espère se rattraper ce week-end à Silverstone. En attendant, Ferrari et plus particulièrement Frédéric Vasseur ont tenu à apporter leur soutien au numéro 16 sur cette mauvaise passe.

Rien ne va plus chez Ferrari pour Charles Leclerc. Après un bon début de saison, le Monégasque s’est totalement écroulé. Ayant enchaîné les erreurs mais ayant également eu de la malchance avec plusieurs incidents techniques, le pilote de 28 ans a vu son coéquipier Lewis Hamilton lui passer devant dans la hiérarchie des pilotes de l’écurie italienne. Désormais, Leclerc doit se ressaisir et une chose est sûre, Ferrari et Frédéric Vasseur ne sont pas près de lâcher leur confiance envers le Monégasque.

« Je ne suis absolument pas inquiet » Depuis Silverstone ce vendredi, le directeur de la « Scuderia » a tenu à apporter son soutien à son pilote traversant une mauvaise passe. « Je suis proche de lui et j'essaie de comprendre comment l'aider et pourquoi il rencontre des difficultés. Ce n'est absolument pas une question de vitesse : lors des qualifications à Monaco et à Barcelone, il s'est battu pour la pole position, et la semaine dernière en Autriche, il s'est élancé en première ligne. Il doit simplement trouver ses marques sur plusieurs tours, s'adapter à la nouvelle voiture, aux dernières améliorations et aux nouveaux freins. Et surtout, il doit garder son calme. Je ne suis absolument pas inquiet. Il est entouré de nombreuses personnes », a ainsi confié Frédéric Vasseur.