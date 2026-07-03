F1 - «J’étais en larmes» : L’échange avec Lewis Hamilton qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 41 ans, Lewis Hamilton n’a plus vraiment grand-chose à prouver en F1. Le pilote de Ferrari est l’un des sportifs les plus suivis au monde. Le Britannique a notamment eu un échange avec l’une de ses plus ferventes admiratrices, et celui-ci n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois.

Lewis Hamilton est très certainement l’une des plus grandes stars dans le milieu du sport. Le pilote de Ferrari n’a plus rien à prouver en F1 mais continue de poursuivre son rêve de remporter sa huitième couronne qui lui permettrait d’éclipser Michael Schumacher dans l’histoire de la discipline. Ses fans sont naturellement derrière lui. Et un échange avec l’une de ses plus grandes admiratrices n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux.

«Il a signé ma casquette, m'a fait un petit câlin» « J'ai parlé à Lewis Hamilton pour la première fois lors des essais hivernaux à Bahreïn (18-20 février 2026). Il était seul dans le paddock, sans garde du corps. Il a signé ma casquette, m'a fait un petit câlin. J'étais en larmes. Il a aussi signé mon t-shirt. J'ai choisi ce moment pour lui dire que j'allais ''faire'' tous les Grand Prix de la saison 2026 pour le voir gagner. Il a été impressionné. Cet échange a été filmé et a cartonné sur les réseaux. Tout a commencé comme ça » a ainsi expliqué Elsa, propriétaire du compte Instagram GPwithElsa.