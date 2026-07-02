F1 - «C’était génial» : Max Verstappen a fait halluciner Lewis Hamilton en pleine course !

Pierrick Levallet

Ce week-end, Max Verstappen a obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent avec une deuxième place lors du Grand Prix d’Autriche. Le pilote de Red Bull s’est notamment battu avec Lewis Hamilton pendant la course. Et le Britannique a avoué avoir été surpris par une manœuvre tentée par le quadruple champion du monde sur la piste de Spielberg.

Max Verstappen est en constante évolution avec Red Bull cette saison. Après avoir plutôt mal démarré l’année, le Néerlandais n’a cessé d’obtenir de meilleurs résultats. Ce week-end, il a d’ailleurs termine deuxième du Grand Prix d’Autriche, juste derrière George Russell. Le quadruple champion du monde s’est notamment battu avec Lewis Hamilton sur la piste de Spielberg. Et une manœuvre du pilote de 28 ans n’a pas manqué de surprendre le Britannique dans leur duel.

«Je ne m'attendrais pas à réussir ça sur lui» « C'était génial. C'était un beau combat, on s'est bien amusés. Il est allé à l'extérieur. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un tente de dépasser un champion par l'extérieur. Je ne m'attendrais pas à réussir ça sur lui à cet endroit et à tenir ma trajectoire. Donc il était derrière à la corde et il aurait dû renoncer, mais il ne l'a pas fait. Je lui ai laissé juste assez de place » a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.