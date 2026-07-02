F1 - «C’était génial» : Max Verstappen a fait halluciner Lewis Hamilton en pleine course !

Ce week-end, Max Verstappen a obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent avec une deuxième place lors du Grand Prix d’Autriche. Le pilote de Red Bull s’est notamment battu avec Lewis Hamilton pendant la course. Et le Britannique a avoué avoir été surpris par une manœuvre tentée par le quadruple champion du monde sur la piste de Spielberg.
Max Verstappen est en constante évolution avec Red Bull cette saison. Après avoir plutôt mal démarré l’année, le Néerlandais n’a cessé d’obtenir de meilleurs résultats. Ce week-end, il a d’ailleurs termine deuxième du Grand Prix d’Autriche, juste derrière George Russell. Le quadruple champion du monde s’est notamment battu avec Lewis Hamilton sur la piste de Spielberg. Et une manœuvre du pilote de 28 ans n’a pas manqué de surprendre le Britannique dans leur duel.
«Je ne m'attendrais pas à réussir ça sur lui»
« C'était génial. C'était un beau combat, on s'est bien amusés. Il est allé à l'extérieur. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un tente de dépasser un champion par l'extérieur. Je ne m'attendrais pas à réussir ça sur lui à cet endroit et à tenir ma trajectoire. Donc il était derrière à la corde et il aurait dû renoncer, mais il ne l'a pas fait. Je lui ai laissé juste assez de place » a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.
Max Verstappen avertit Red Bull avant le GP de Silverstone
Max Verstappen, lui, est déjà tourné vers le prochain Grand Prix en Grande-Bretagne. Et il n’a pas manqué de lancer un avertissement à Red Bull pour la prochaine course. « Silverstone, j’adore le circuit, mais j’ai fait quelques tours sur le simulateur et j’ai commencé à rire. J’avais l’impression que c’était un circuit totalement différent. On a à peine de batterie sur un tour, c’est constamment à fond. Ce sera très différent de ce à quoi nous sommes habitués à Silverstone à cause du tracé. [...] Là-bas, il y a aussi de longues lignes droites, mais ensuite des virages rapides, par exemple, donc on ne peut pas vraiment recharger la batterie. Et sur la ligne droite suivante, on n’a pas grand-chose à utiliser. Ce sera un week-end particulièrement difficile sur le plan stratégique et technique. Ce sera un défi compliqué » a-t-il expliqué. À suivre...