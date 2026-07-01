F1 : L'annonce inattendue de Mercedes sur Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a pu constater les progrès de Red Bull qui lui ont permis de décrocher une belle deuxième place derrière George Russell, mais devant Kimi Antonelli. Par conséquent, Toto Wolff refuse d'enterrer le Néerlandais dans la course au titre.

Mercedes a largement dominé le début de la saison en Formule 1 et la concurrence change quasiment à chaque course. McLaren puis Ferrari ont d'abord tenté de menacer Kimi Antonelli et George Russell, et c'est désormais Red Bull qui semble avoir fait des progrès importants comme en témoigne la deuxième place de Max Verstappen en Autriche, intercalé entre les deux Mercedes. A tel point que Toto Wolff craint désormais le quadruple champion du monde dans la course au titre. Avec 73 points au compteur, Max Verstappen compte pourtant 98 points de retard sur le leader Kimi Antonelli. Mais le Néerlandais a prouvé la saison dernière qu'il était capable de tout, et ça, le patron de l'écurie Mercedes le sait bien.

Mercedes craint toujours Verstappen dans la course au titre « Je ne suis pas du tout surpris, car si Red Bull compte, c’est surtout Max Verstappen qui a fait la différence. J’ai l’impression que Max a remporté toutes les courses auxquelles il a participé ici, quelle que soit la voiture. Spielberg est donc l’un de ses circuits de prédilection. La voiture semblait très performante », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.