Le feuilleton Yan Diomandé secoue le mercato : Voilà comment le Real Madrid a doublé le PSG pour son transfert !

Pierrick Levallet

Alors que le PSG semblait en plutôt bonne position pour recruter Yan Diomandé, le dossier a pris un virage que le club de la capitale n’attendait pas. Le Real Madrid est passé à la vitesse supérieure et semble désormais sur le point de recruter l’international ivoirien. La stratégie de la formation madrilène pour le crack de 19 ans a d’ailleurs été dévoilée par la presse espagnole.

Le PSG va très certainement devoir tirer un trait sur le dossier Yan Diomandé. L’international ivoirien était plutôt proche des Rouge-et-Bleu ces dernières semaines. Mais le Real Madrid a rebattu toutes les cartes sur ce dossier. Le club madrilène s’est immiscé dans les négociations et semblerait désormais sur le point de recruter le crack de 19 ans. Les Merengue seraient prêts à se plier aux exigences du RB Leipzig, qui réclamerait 120M€ pour son transfert. La presse espagnole a d’ailleurs dévoilé comment la Casa Blanca a procédé pour surprendre le PSG dans ce feuilleton.

Le Real Madrid a employé la même stratégie qu'avec Cucurella pour Diomandé Comme le rapporte AS, la décision de se pencher sur Yan Diomandé n’aurait pas été prise à la va-vite par le Real Madrid, même si les choses se sont emballées ces derniers jours. Les dirigeants madrilènes auraient rencontrés leurs homologues du RB Leipzig, et auraient par la même occasion obtenu l’accord du joueur. La stratégie de la Maison-Blanche s’apparenterait au plan établi pour le transfert de Marc Cucurella. Plusieurs équipes étaient intéressées par l’international espagnol. Le Real Madrid est alors allé droit au but pour trouver un terrain d’entente avec Chelsea. Et le même scénario serait en train de se produire avec le RB Leipzig pour Yan Diomandé.

Le Real Madrid a oeuvré en toute discrétion pour surprendre le PSG Le média espagnol précise qu’alors que tout indiquait que le PSG était sur le point de rafler la mise, les pensionnaires de la Liga ont avancé en toute discrétion pour remporté la course à l’ancien du CD Leganés. Ce dossier ferait d’ailleurs l’effet d’un séisme sur le mercato, tant du côté du Real Madrid qu’au niveau européen. Il faut dire que l’arrivée de Yan Diomandé mettrait un terme aux rumeurs envoyant Michael Olise (Bayern Munich) chez les Merengue. Cela chamboulerait aussi les plans du PSG, qui devra se focaliser sur d’autres pistes pour se renforcer en attaque.