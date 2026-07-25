Entre Kang-in Lee et le PSG, c'est officiellement terminé : Ses adieux émouvants, «je garderai chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la fin du chemin qui était annoncée depuis plusieurs semaines maintenant. Kang-in Lee a plié bagage pour s'envoler du côté de l'Atlético de Madrid où il va récupérer le numéro 7 d'Antoine Griezmann parti à Orlando en MLS. Son histoire avec le PSG aura duré trois ans et a grandement marqué l'international sud-coréen qui a fait une dernière déclaration d'amour au Paris Saint-Germain.

Il a fait partie des onze recrues, douze en incluant le retour de Xavi Simons par le biais de la clause de rachat incluse dans le deal avec le PSV Eindhoven à l'époque, à déposer ses valises au Campus PSG à l'été 2023. Kang-in Lee signait au Paris Saint-Germain grâce à un accord à 22M€ convenu avec Majorque. Au fil du temps, l'international sud-coréen polyvalent qui a rendu service à Luis Enrique tant à une position d'ailier, comme à la pointe de l'attaque ou en tant que milieu offensif. Mais ce, sans jamais s'imposer dans la peau d'un titulaire régulier. Il laissera un souvenir mitigé dans les souvenirs des supporters du PSG quand bien même il fut celui qui sonnait la révolte pendant la Supercoupe d'Europe en août dernier contre Tottenham (2-2 puis et 4-3 aux tirs au but).

«Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir accordé votre confiance» L'Atlético de Madrid a officialisé le transfert de Kang-in Lee ce samedi 25 juillet, un peu plus de trois années jour pour jour après son arrivée au PSG. Le moment des adieux est arrivé et le joueur de 25 ans a livré un message poignant destiné à toutes les personnes qui ont fait de son passage au Paris Saint-Germain un souvenir qu'il chérira à jamais. « Paris, je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure à Paris touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci. Merci au club, à toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre, aux entraîneurs, au staff et à tous mes coéquipiers. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir accordé votre confiance et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble ».

«Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui» Les supporters garderont une place particulière dans la mémoire de Kang-in Lee. Leurs chants et leur ferveur ne quitteront jamais le sud-Coréen qui s'en va pour son nouveau challenge à l'Atlético de Madrid avec un sentiment de fierté. « Par-dessus tout, merci à vous, les supporters. Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien.Nous avons vécu des moments inoubliables et écrit une histoire dont je serai toujours fier. Remporter deux Ligues des champions de suite, soulever tant de trophées et partager toutes ces émotions avec vous restera l’un des plus grands privilèges de ma carrière ».