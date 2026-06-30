F1 : Mercedes annonce une mauvaise nouvelle pour Lewis Hamilton et Ferrari ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si elles ont manqué de rythme le week-end dernier lors du Grand Prix d’Autriche, les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tout de même été les seules qui semblaient réellement capables de concurrencer les Mercedes cette saison. Mais selon Toto Wolff, la Scuderia risque de bientôt atteindre son plafond budgétaire et laisser ses concurrents rattraper leur retard.

Deux semaines après la première victoire de Lewis Hamilton depuis son arrivée, Ferrari a connu un Grand Prix bien différent le week-end dernier en Autriche. Les qualifications se sont très bien passées avec les deuxième et troisième position de Charles Leclerc et de son coéquipier, mais la course du dimanche a été bien différente. Les monoplaces de la Scuderia ont cruellement manqué de rythme et aucune n’a finalement terminé sur le podium.

« J’imagine qu’ils vont bientôt atteindre leur plafond budgétaire » Mauvaise nouvelle pour Ferrari, d’après Toto Wolff, elle risque en plus de bientôt atteindre son plafond budgétaire, ce qui l’empêcherait de maintenir son rythme de développement. « Nous travaillons d’arrache-pied sur les mises à jour en soufflerie, et sur le papier, nous disposons déjà d’une amélioration notable, mais nous ne l’avons pas encore déployée », a déclaré le patron de Mercedes. « Il faut le faire au bon moment. Ferrari a massivement investi dans sa voiture, j’imagine qu’ils vont bientôt atteindre leur plafond budgétaire, car nous n’avons pas pu le faire, tout simplement parce que nous n’avons pas la marge financière nécessaire. Voyons voir où cela les mènera. »