F1 - «Le plus grand facteur ce week-end, c'était Max» : Verstappen a impressionné Mercedes en Autriche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Forcément satisfait de la victoire de George Russell et de la troisième place de Kimi Antonelli, Toto Wolff n’a pas manqué de souligner la performance de Max Verstappen à l’issue du Grand Prix d’Autriche. Deuxième à l’arrivée, le Néerlandais a réalisé son meilleur résultat de la saison et le patron de Mercedes n’a pas été surpris par sa performance.

S’il a passé la ligne d’arrivée juste derrière George Russell, Max Verstappen n’a jamais été aussi proche de remporter son premier Grand Prix de l’année 2026 que le week-end dernier en Autriche. Si Red Bull a fait des progrès et apporté des améliorations à sa monoplace, pour Toto Wolff, c’est avant tout le talent du Néerlandais qui a fait la différence, lui qui s’est imposé à cinq reprises sur le Red Bull Ring dans sa carrière.

« Red Bull c'est une chose, mais là c'était Max Verstappen » « Je ne suis pas surpris du tout. Red Bull c'est une chose, mais là c'était Max Verstappen. La sensation que j'ai, c'est que Max a gagné chaque course à laquelle il a participé ici, quelle que soit la voiture. Spielberg, c'est l'un de ses terrains de chasse. La voiture semblait bien fonctionner et les Ferrari, je ne sais pas ce qui leur est arrivé », a déclaré le patron de Mercedes, dans des propos relayés par Motorsport.com. Bien qu’il ait 98 points de retard sur Kimi Antonelli au classement des pilotes, Toto Wolff estime que Max Verstappen n’est jamais à écarter dans la course au titre.