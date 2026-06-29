F1 - Red Bull face à un «défi compliqué» : L’avertissement de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix d’Autriche ce dimanche, Max Verstappen a signé son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent. Le quadruple champion du monde refuse toutefois d’admettre qu’il est de retour dans la bataille pour les premières places. Au contraire, le Néerlandais a même lancé un avertissement à Red Bull à quelques jours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce dimanche, Max Verstappen a obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent. Le pilote de 28 ans a terminé deuxième du Grand Prix d’Autriche, à un peu moins de deux secondes de retard sur George Russell. Mais le Néerlandais refuse de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué et n’admet donc pas être de retour dans la bataille pour les premières places. Le quadruple champion du monde s’est même permis d’envoyer un avertissement à Red Bull à quelques jours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

«J’ai fait quelques tours sur le simulateur et j’ai commencé à rire» « Silverstone, j’adore le circuit, mais j’ai fait quelques tours sur le simulateur et j’ai commencé à rire. J’avais l’impression que c’était un circuit totalement différent. On a à peine de batterie sur un tour, c’est constamment à fond. Ce sera très différent de ce à quoi nous sommes habitués à Silverstone à cause du tracé. A Spielberg, on a de longues lignes droites puis de gros freinages, donc on peut recharger la batterie » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.