F1 : Encore battu par Lewis Hamilton, Charles Leclerc se livre après le GP d’Autriche : «Très honnêtement, ça ne va pas»

Huitième à l’issue du Grand Prix d’Autriche après avoir décroché la seconde position en qualification, Charles Leclerc a de nouveau été battu par son coéquipier, Lewis Hamilton, comme lors des quatre dernières courses. Le Monégasque a cruellement manqué de rythme et s’attend à beaucoup travailler avant de se rendre à Silverstone dès le week-end prochain.
On pensait Ferrari définitivement lancée après la seconde place de Lewis Hamilton à Barcelone, mais il est décidément difficile d’établir une hiérarchie depuis le début de la saison. Si les Mercedes semblent au-dessus des autres, derrière, personne ne sort du lot. Tout allait bien pourtant pour la Scuderia après les deuxième et troisième position de Charles Leclerc et Lewis Hamilton en qualification, seulement cinquième et huitième à l’arrivée.
« Il faut que je bosse »
En ce qui concerne le Monégasque, c’est la cinquième fois d’affilée qu’il voit son coéquipier obtenir une meilleure place que lui, sans oublier qu’il avait dû abandonner à Monaco et à Barcelone. « Pour l’instant, il faut que je bosse, parce que très clairement hier (samedi) c’était un step en avant. On avait pas mal changé la voiture, on est parti dans une direction un petit peu différente. Aujourd’hui par contre, c’était extrêmement difficile dès les premiers tours. J’ai ressenti tout de suite que je n’avais pas beaucoup de perfo. Dans les deux premiers tours, j’avais l’impression que je n’avais pas beaucoup de déploiement. Ça s’est régularisé et après ça allait un petit peu mieux. Mais bon, la performance n’était pas là », a réagi Charles Leclerc au micro de Canal+.
« Ce n’était vraiment pas bien »
« La stratégie ? C’était encore une fois très proche entre deux et trois stops. À la fin, nous, on a fait trois stops parce qu’on n'avait plus rien à perdre et très honnêtement les pneus étaient complètement finis sur mon deuxième train de hard. Mais je ne pense pas que ce soit la stratégie. Malheureusement, celle qu’on choisit est toujours la mauvaise quand il n’y a pas le rythme. Aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit la stratégie le problème », a ajouté Charles Leclerc, alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne se tiendra dès le week-end prochain : « Il va falloir beaucoup bosser parce que là, très honnêtement, ça ne va pas. En qualif, c'était mieux, mais là, encore une fois en course ce n’était vraiment pas bien. »