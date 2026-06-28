F1 : «Fantastique», Ferrari a régalé Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de son premier Grand Prix avec Ferrari il y a deux semaines, Lewis Hamilton semble en pleine confiance. Ce samedi, le septuple champion du monde a obtenu une belle troisième place sur la grille en Autriche, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc et George Russell (Mercedes). L’occasion pour le Britannique de féliciter l’écurie italienne pour son bon travail.

Après un début de saison irrégulier, Ferrari est-elle en train de reprendre du poil de la bête ? Il y a deux semaines en Espagne, l’écurie italienne a signé le meilleur résultat de sa saison avec la victoire de Lewis Hamilton. Et si Charles Leclerc était de son côté en grande difficulté sur ces dernières courses, les deux pilotes de la « Scuderia » ont répondu présent ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix d’Autriche avec une deuxième place pour le Monégasque, et une deuxième position sur la grille pour le Britannique.

« Avoir les deux Ferrari deuxième et troisième est fantastique » Une prestation d’ensemble très positive et qu’a tenu à saluer Lewis Hamilton. « Avoir les deux Ferrari deuxième et troisième est fantastique, et c’est le reflet de tout le travail que tout le monde fait à l’usine. Ils continuent à tout donner, ils ont amené des pièces, ils ont fait progresser le moteur pour ce circuit, donc je suis fier de tout le monde, car on voit à quel point ils travaillent et ça paie. Le week-end était bon, et c’est moi qui ai fait une erreur en allant au large dans le premier tour de Q3, et ça affecte forcément le deuxième tour. Mais néanmoins, être si proche en n’ayant pas fait le premier tour est un très bon résultat », a ainsi confié le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto.