F1 : Un transfert chez McLaren ? La réponse du clan Verstappen aux rumeurs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Encore une fois, l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull fait l’objet de rumeurs. Le Néerlandais va-t-il continuer encore longtemps au sein de son écurie actuelle ? De plus en plus de questions se posent et il a notamment été question que le quadruple champion du monde rejoigne McLaren. Interrogé sur le sujet, Raymond Vermeulen, manager de Verstappen, a fait le point.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen peine aujourd’hui à jouer les premiers rôles en Formule 1. En effet, les performances de sa Red Bull ne sont plus assez bonnes pour aller chercher la première place face notamment aux Mercedes. De quoi alors remettre en question l’avenir du Néerlandais au sein de son écurie actuelle ? « Max nous a clairement fait savoir qu’il voulait continuer avec l’équipe, et ça dépend aussi de nous », a notamment expliqué Laurent Mekies, directeur de Red Bull. Mais voilà qu’aujourd’hui, rien n’est définitivement acté à propos du pilote de 28 ans.

Un échange avec Piastri ? Partira ? Ne partira pas ? Si Max Verstappen est aujourd’hui toujours chez Red Bull, certains ont évoqué la possibilité qu’il rejoigne McLaren en échange d’Oscar Piastri. A ce propos, rapporté par NextGen Auto, Raymond Vermeulen, manager de Verstappen, a répondu : « Nous avons le temps de nous concentrer sur les performances de la voiture. Cela n’a rien à voir avec un départ ou un maintien. Nous voulons simplement voir où nous en sommes et comment la voiture évolue. Cela signifie que nous n’avons pas besoin de dire ’oui’ ou ’non’ aujourd’hui. Nous avons des accords et nous les respectons. La loyauté a toujours été notre principe de base, des deux côtés ».