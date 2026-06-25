F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull a déjà trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Le marché des pilotes pourrait bien être relancé par l’avenir de Max Verstappen en F1. Le Néerlandais disposerait d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull. L’écurie autrichienne aurait toutefois déjà identifié le remplaçant du quadruple champion du monde, si jamais ce dernier venait à partir à l’issue de la saison.

Et si Max Verstappen quittait Red Bull une fois la saison de F1 terminée ? Le quadruple champion du monde disposerait d’une clause de sortie dans son contrat, qui lui permettrait de partir de l’écurie autrichienne une fois l’année arrivée à son terme. Plusieurs destinations ont été évoquées, comme Mercedes, McLaren ou encore Ferrari. Red Bull, de son côté, préparerait déjà ses arrières et aurait donc identifié son remplaçant.

Liam Lawson pour remplacer Max Verstappen ? Comme le rapporte F1i, Liam Lawson devrait être le remplaçant naturel de Max Verstappen chez Red Bull. Le Néo-Zélandais réalise un plutôt bon début de saison avec Racing Bulls. Le pilote de 24 ans présente également déjà l’avantage de connaître l’écurie, puisqu’il y a évolué la saison passée avant d’être remplacé par Yuki Tsunoda. Liam Lawson pourrait donc arriver aux côtés d’Isack Hadjar en cas de départ de Max Verstappen, ce qui propulserait le jeune Nikola Tsolov avec Arvid Lindblad chez Racing Bulls.