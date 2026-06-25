F1 : Lewis Hamilton a inspiré Neymar pour son retour à la Coupe du monde 2026

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion de la victoire du Brésil face à l’Ecosse à la Coupe du monde (3-0), le grand évènement a bien évidemment été le retour de Neymar. Le joueur de Santos est ainsi entré en jeu, disputant quelques minutes. Réagissant à ce moment très attendu après la rencontre, Neymar a livré un message qui n’est pas passé inaperçu, étant un clin d’oeil au pilote de Ferrari, Lewis Hamilton.

Grâce à un doublé de Vinicius Jr et un but de Matheus Cunha, le Brésil s’est imposé face à l’Ecosse (3-0), validant la première place de son groupe à la Coupe du monde devant le Maroc. Mais ce qu’on retiendra de cette rencontre, c’est avant tout l’entrée en jeu de Neymar. Appelé par Carlo Ancelotti pour cette compétition, le joueur de Santos n’avait pas pu tenir sa place lors des deux premiers matchs de la Seleçao. Etant désormais apte à jouer, Neymar a donc disputé quelques minutes lors de cette rencontre face à l’Ecosse.

« C’est un moment de gratitude » Et pour Neymar, jouer cette Coupe du monde a été un soulagement. En larmes après ses minutes face à l’Ecosse, la star du Brésil a fait part de son émotion au coup de sifflet final. « C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années », a notamment pu dire Neymar, qu’on devrait donc revoir avec le Brésil à l’occasion du seizième de finale de la Seleçao.