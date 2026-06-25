F1 - Red Bull : La clause qui rend possible le transfert de Max Verstappen ?

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de susciter de nombreuses rumeurs en F1. Le quadruple champion du monde a plusieurs fois été évoqué sur le départ du côté de chez Red Bull. Une clause dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne rendrait d’ailleurs possible le transfert du Néerlandais l’issue de la saison.
En plein malaise en début d’année, Max Verstappen a fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir en F1. Le Néerlandais a notamment été évoqué sur le départ du côté de chez Red Bull. Plusieurs destinations ont même été mentionnées pour le quadruple champion du monde, comme Mercedes, McLaren ou encore Ferrari. Une clause bien spécifique dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne rendrait d’ailleurs son transfert tout-à-fait possible.
Verstappen a une clause de sortie chez Red Bull ?
D’après les informations de RacingNews365, des discussions devraient avoir lieu entre Max Verstappen et Red Bull ce dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Cette date est importante, puisque l’écurie autrichienne y possède son siège. Le pilote de 28 ans devrait ainsi faire part de ses intentions pour son avenir à ses dirigeants. Ces derniers seraient dans l’attente de la réponse de Super Max, qui disposerait d’une clause lui permettant de quitter l’équipe une fois la saison arrivée à son terme.
Verstappen bientôt loin de la F1 ?
Reste maintenant à voir ce que Max Verstappen décidera de faire pour la suite de sa carrière. Alors qu’il nageait en plein malaise en début d’année à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1, le Néerlandais n’a pas hésité à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde s’est notamment initié au GT sur le Nürburgring et a avoué y avoir pris beaucoup de plaisir. Son avenir chez Red Bull et en F1 pourrait donc se retrouver incertain. Affaire à suivre...