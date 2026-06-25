F1 - Red Bull : La clause qui rend possible le transfert de Max Verstappen ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de susciter de nombreuses rumeurs en F1. Le quadruple champion du monde a plusieurs fois été évoqué sur le départ du côté de chez Red Bull. Une clause dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne rendrait d’ailleurs possible le transfert du Néerlandais l’issue de la saison.

En plein malaise en début d’année, Max Verstappen a fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir en F1. Le Néerlandais a notamment été évoqué sur le départ du côté de chez Red Bull. Plusieurs destinations ont même été mentionnées pour le quadruple champion du monde, comme Mercedes, McLaren ou encore Ferrari. Une clause bien spécifique dans son contrat au sein de l’écurie autrichienne rendrait d’ailleurs son transfert tout-à-fait possible.

Verstappen a une clause de sortie chez Red Bull ? D’après les informations de RacingNews365, des discussions devraient avoir lieu entre Max Verstappen et Red Bull ce dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Cette date est importante, puisque l’écurie autrichienne y possède son siège. Le pilote de 28 ans devrait ainsi faire part de ses intentions pour son avenir à ses dirigeants. Ces derniers seraient dans l’attente de la réponse de Super Max, qui disposerait d’une clause lui permettant de quitter l’équipe une fois la saison arrivée à son terme.