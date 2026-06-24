F1 - «Il est comme ça avec tout le monde» : Un pilote balance sur le comportement de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée chez Red Bull, Max Verstappen a connu de nombreux coéquipiers. Liam Lawson fait partie de cette longue liste. Le Néo-zélandais évoluait aux côtés du quadruple champion du monde l’année dernière, avant de se faire remplacer par Yuki Tsunoda en cours de saison. Le pilote de 24 ans s’est d’ailleurs livré sur le comportement du Néerlandais.

Max Verstappen a connu de nombreux coéquipiers chez Red Bull depuis qu’il a débarqué en 2016. Le quadruple champion du monde a côtoyé des pilotes comme Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez ou encore Isack Hadjar désormais. Liam Lawson fait aussi partie de cette longue liste. Le Néo-Zélandais était aux côtés du Néerlandais la saison passée, avant d’être remplacé par Yuki Tsunoda en cours de route. Le pilote de Racing Bulls a toutefois apprécié le comportement que Super Max a eu à son égard.

«Max est quelqu’un qui veut simplement piloter des voitures de course» « De manière générale, Max a toujours été quelqu’un de très authentique. À son niveau, avec tout ce qu’il a accompli et la position qu’il occupe, il lui serait très facile de ne pas être comme ça. Et ce n’est pas seulement avec moi ; il est comme ça avec tout le monde. Je pense que Max est quelqu’un qui veut simplement piloter des voitures de course, qui adore parler de voitures et qui adore parler de compétition » a d’abord expliqué Liam Lawson dans des propos rapportés par NextGen-Auto.