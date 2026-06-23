F1 : Un pilote annonce le verdict pour l'avenir de Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est toujours un sujet brûlant au sein du paddock de F1. Et pour cause, le quadruple champion du monde a plusieurs fois laissé planer le doute au sujet de son futur. Mais Esteban Ocon vend la mèche et assure qu'il ne quittera pas la Formule 1.

Depuis le début de la saison, l'avenir de Max Verstappen est largement commenté. Il faut dire qu'il a plusieurs fois semé le doute sur son futur en F1 en affirmant qu'il était attiré par d'autres disciplines du sport automobile. Les rumeurs sont insistantes concernant un possible départ du quadruple champion du monde qui a de nombreuses fois critiqué la nouvelle réglementation mise en place cette année et qui ne lui permet pas de briller compte tenu du fait que Red Bull ne domine plus le championnat. Mais alors que la FIA a déjà pris des mesures allant dans le bon sens selon le Néerlandais, Esteban Ocon est persuadé qu'il ne quittera pas la F1.

Ocon a tranché pour l'avenir de Verstappen « Il ne partira pas. Évidemment, si nous devions perdre un pilote aussi victorieux à cause des règles techniques, ce serait un problème. Mais cela n’arrivera pas », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de se réjouir que la FIA ait écouté les pilotes : « Ils nous écoutent, et nous allons dans la bonne direction. Je pense qu’il existe un consensus sur le fait que les choses étaient devenues trop compliquées au début de l’année. Il y a déjà eu des interventions (avec les règles depuis Miami), et c’est positif ».